底妝斑駁易浮粉？5個常犯的化妝誤區　從保養到定妝打造專業妝容

有時候明明買了瓶瓶罐罐的專櫃粉底回家，一上妝卻發現還是脫妝卡粉樣樣來？



其實魔鬼就藏在細節裡，以下就整理5大常見底妝誤區，大家不妨可以檢視一下自己是不是有踩到那些雷？並從妝前保養、上妝方式到定妝秘訣一次詳解誤區，讓我們改掉壞習慣，重拾乾淨底妝。

5大新手常犯底妝誤區，從此解決斑駁、浮粉問題！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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底妝誤區

1. 妝前保養超過3步驟

我們都知道想要底妝服貼，妝前保養絕對不可少，但新手常常將妝前保養步驟弄得太繁瑣，上了化妝水、精華液、乳霜、妝前乳等瓶瓶罐罐，反而容易讓底妝和保養品打架，正確的做法應該是妝前保養不超過三步驟，以化妝水→精華→妝前乳(依據毛孔、提亮等功能擇一)即可，這樣的保養方式，既能維持肌膚保濕清透，又不會讓臉上質地太多、出現搓泥打架。

2. 粉底色號選太白

很多人上底妝，就是為了修飾肌膚暗沉、瑕疵等等，但一個不小心為了追求變白，反而挑錯粉底色號，就會讓整個人看起來很死白、毫無血色，建議在購買粉底前，可先以手腕血管顏色來分辨肌膚色調時，冷白色調肌膚血管呈現藍、紫色，暖色調肌膚血管為綠色或橄欖色，兩種顏色皆有就是中性膚色。以此來作為選購粉底的標準比較不容易踩雷。

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3. 隨意塗抹粉底

挑對了一瓶粉底液，也別忽略最重要的上妝方式，很多美妝新手都會將粉底隨意塗在臉上，但其實我們的臉上充斥著紋理和毛孔，因此正確的方式應該要以逆毛孔方向來塗抹底妝，再用海綿輕輕拍開，即可打造填補毛孔、修片級的無暇底妝，這也是為什麼常常鼻翼卡粉、白芝麻的關鍵，只要跟著上面的示意圖，用對了塗抹粉底的方向，即可解決9成以上的脫妝卡粉問題唷！

4. 遮瑕膏使用過量

另外，關於遮瑕膏的用法也藏有玄機，很多人都會看到哪裡有痘疤、暗沉、黑眼圈就往死裡狂擦遮瑕，但遮瑕用過量反而很容易積線，甚至出現厚粉情形，讓整個底妝看起來面具感很重，建議可依據上圖的方式來進行重點式遮瑕，就不會用量過多啦～

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5. 底妝後沒有全臉定妝

最後也別忘了最重要的定妝！一開始新手們會擔心用蜜粉定妝，讓臉部看起來太乾燥，因此只使用局部定妝，但這樣的方式完全無法抵擋炎熱的夏日，建議可以先全臉輕輕鋪上一層蜜粉，最後再用定妝噴霧T字+U字定妝，透過夾心式定妝法就能讓底妝看起來清透又自然，不會顯得粉感太重或底妝乾繃。

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