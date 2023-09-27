Hermès全新秋冬彩妝系列登場　必買限定色唇膏/眼影盤/彩色睫毛膏

繼推出Rouge Hermès唇膏系列、Rose胭脂、Les Mains Hermès指甲油系列及 Plein Air底妝系列後，有外媒透露Hermès即將推出全新秋冬彩妝系列，包括眼影盤、彩色睫毛膏、化妝掃等。秋季美妝系列預計10月下旬在日本率先發售，歐美地區有機會再提早預售。各位已入坑的忠粉們，絕不能錯過！



踏入秋冬季，Hermès官網發佈最新Rouge Hermès唇膏系列的秋冬限定色，當中包括72 Rouge Bruni 深磚紅色、84 Rouge Abysse接近棕色的酒紅色及90 Prunoir紫紅色。

另外，綜合各大媒體報道，品牌亦將在10月推出全新秋冬彩妝Le Régard系列6款四色眼影盤、6款彩色睫毛膏及4款眼部化妝掃。預計於10月18日在日本預售，10月25日正式發售，歐洲和美國地區可能會再預早售賣。

Rouge Hermès秋冬限定系列。(圖片來源:hermes.com)

Ombre d'Hermes 四色眼影盤(共6色) (售價約：¥14,300/€104)

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由Hermès鞋履兼珠寶創意總監Pierre Hardy設計，除貫徹過往以白色作主調拼金色浮雕標誌設計外，四色眼影盤亦加入幾何構圖，盒內裝有兩塊方形和兩塊圓形眼影。眼影質地靈感源自品牌輕盈柔軟的絲綢系列，含有72%至98%的天然成分，質感順滑，易於暈染塗抹，顯色度高。

方形眼影以一深一淺的色調配搭，以大地色或暗色系為主，帶有霧面啞緻效果；圓形眼影則加入細緻的珠光，呈現絲綢般亮澤緞光感覺，適合用來打亮眼頭、眼窩位置，讓眼妝更立體奪目。眼影盒為可替換芯設計，大家可購買補充裝方便重複使用。另外，眼影盤附有帆布袋、鏡子、小型化妝掃，設計精緻又實用。

Tres de Hermès彩色睫毛膏(6色) (售價約：¥8,800/€65)

Tres de Hermès彩色睫毛膏。(圖片來源: _angel_naked_@instagram)

一個精緻眼妝，少不了濃密睫毛膏的幫助。Hermès今季新推濃密睫毛膏，包裝外型同樣以白金配色為主，含有97%天然成分，包括桑白皮萃取液、乳木果油等，化妝扮靚之餘亦不傷眼睫毛。設有多款色彩，如Blue Ankle深藍色、Viollet Indigo紫色，特別推薦Rouge H酒紅棕色。

Les Pinceaux Hermès眼部化妝掃(4款) (售價約：¥12,320起)

所謂「工欲善其事，必先利其器」，要化出精緻細膩眼妝，必須更精準地在眼皮上妝。Hermès最新推出4款眼影掃包括：斜角眼線掃、扁平眼影掃、圓頭暈染掃及螺旋睫毛/眉毛刷，大家可因應不同眼妝或眼部面積使用相關化妝掃。

(資料圖片已獲美妝博主_angel_naked_ 援權。)