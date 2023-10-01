減肥｜帕梅拉10分鐘瘦背運動 居家簡易動作激活手臂 擺脫虎背熊腰

【減肥/瘦背運動】女生一年到晚都是在致力減肥，不論正在努力減肥的或是準備減肥的女生，都應該對德國「健身女王」帕梅拉Pamela Reif有所了解，儘管Pamela並不是一名正式的健身教練，但她的減肥運動適合大部分女生，而且不需要器材及不受環境所限，可以在任何地方進行，故此不少女生都有默默地跟從她的分享影片，令她聲名大噪成為健身女生的代名詞！



近日Pamela則分享了一套10分鐘瘦背運動，加上阻力帶的效果更佳，沒有的話大家都可以用上水瓶代替。這款運動相當方便，只需10分鐘，任何地方不受限阻，大家要是想擺脫身上煩人贅肉：手臂贅肉、背部贅肉等，不妨一起動起來吧。

Pamela分享了一套10分鐘瘦背運動 (IG@pamela_rf)

減手臂運動：1. 平行後拉 右邊射箭 30秒

首先拉直左邊手臂，再利用阻力帶拉動右手，過程中不要過份利用手臂的力量，以免拉傷。

減手臂運動：1. 平行後拉 右邊射箭 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：2. 平行後拉 30秒

接著伸直手臂，拉回身軀時則要拉開雙臂，愈寬愈好，這樣才能夠訓練到菱形肌以及斜方肌，這個動作更有助改善駝背、圓肩等問題。

減手臂運動：2. 平行後拉 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：3. 平行後拉 左邊射箭30秒

然後像第一個動作，平行後拉但換成左邊拉伸，同樣不要過份利用手臂的力量，以免拉傷。

減手臂運動：3. 平行後拉 左邊射箭30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：4. 平行拉+向上舉 30秒

這個動作是第二個動作的加乘，先接著伸直手臂，拉回身軀時則要拉開雙臂，然後再向上推，記緊要保持重心平穩。

減手臂運動：4. 平行拉+向上舉 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：5. 前舉+後舉 30秒

保持雙手向左右拉，然後保持平衡向上舉，再以平行方式向後拉。

減手臂運動：5. 前舉+後舉 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：6. 頭後拉 30秒

保持雙手向上，然後保持一邊垂直，再以平行方式向下拉。

減手臂運動：6. 頭後拉 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：7. 肩部俯撐 30秒

接著可以將阻力帶放低，然後將整個人成貓形，雙手與雙腳碰地，然後利用手臂的力量，將整個人向下帶，作一個直立式手部俯撐。

減手臂運動：7. 肩部俯撐 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：8. 弓式+雙側腳部觸碰 30秒

保持上一個動作的平衡，然後以單手觸碰腳踝。

減手臂運動：8. 弓式+雙側腳部觸碰 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

減手臂運動：9. 平板支撐+向上呼吸 30秒

請繼續維持平衡，這次的貓形將會加強一丁點難度，雙腳會稍作碰地，若果平衡不到的話，大家可以稍稍分開雙腳，然後作一個較高位置的平板支撐，再加以向上拉伸的貓形。

減手臂運動：9. 平板支撐+向上呼吸 30秒(RED@帕梅拉Pamela Reif)

▼▼▼【按圖看更多】帕梅拉10分鐘瘦背運動▼▼▼