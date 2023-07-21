減手臂｜6分鐘減肥運動2週見效！10個動作緊緻手臂、再見贅肉

【減手臂】減肥絕對是件長遠戰爭，就算不是整體身型上著手，都總會有些「拜拜肉」躺藏，不論是手臂、腰間或是大腿上，女生們總有不滿意自己的步位。不減肥的話，任由身上贅肉橫生，除了影響穿著體驗，更影響美觀，令人感覺顯老又不著重形象。



夏天來臨，夏裝中的小背心、露背、一字領都令身上的贅肉避無可避，大家不妨學習以下內地網友「自律一隻貓」實測分享的減手臂運動。這款運動居家可做，作為小重量多次數的訓練，不單能夠針對手臂、背部肌肉作訓練。而且加上水樽作為道具可以更好的刺激紅肌纖維，增加肌肉耐力、提高有氧代謝，達到高效減脂的成果，訓練成果可見網友短短兩星期就成功令手臂變得緊緻。

6分鐘居家減肥運動 2週見效！（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：1. 180度提手 15下

首先大家分開雙腳，站立的距離與膊寬相約，然後可以利用1.5kg的啞鈴或300ml左右的水樽作道具，像平日手握東西般，從腹部由下而上地向膊頭舉起道具，記緊每次都要使用手臂力量去控制，並不能完全放鬆。

減手臂運動：1. 180度提手 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：2. 肩推 15下

這次的動作與前一個動作大致相同，不過變為反手緊握道具，記緊要將肩膀自然垂下，使用手臂力量去控制上下，當做到一半的時候，從原本的距離減半，下降至大約在肚臍的位置就要上升。

減手臂運動：2. 肩推 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：3. 反手側提 15下

保持反手，今次將雙手盡量打開，打開肩膀，不習慣的話可以同時將胸部微微向前挺。將雙手朝向左右方向，然後像之前的動作般，使用手臂力量去控制上下，記緊過程要夾緊上手臂。

減手臂運動：3. 反手側提 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：4. 背向提拉+下手臂訓練 15下

微曲雙腿，將上肢向肚臍方向貼近，注意直腰、不要彎腰駝背，先將手臂向上，然後以一個滑動幅度向後盡量拉伸，整個幅度最好成180度。

當完成這一組背向提拉，將雙手保持併後，然後只活動下手臂部分，從而鍛鍊手臂肌力。

減手臂運動：5. 舉手拜拜 15下

為了更好的刺激手臂紅肌纖維，我們將雙手併靠，各手都緊握道具，高舉雙手再摺疊手臂，將雙手貼近頸部，進行一半過後的運動速度則要遞進式加快。

減手臂運動：5. 舉手拜拜 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：6. 肩前平舉 15下

保持站立，緊握道具，微弓雙手，然後手部成W形似的，然後高舉雙手至頭部，然後再下，往腰間拉伸，感覺就像做一個大力士的動作盤。

減手臂運動：6. 肩前平舉 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：7. 平手併靠 15下

保持雙手90度，盡量使用背部肌肉向後拉伸，以最大幅度去併靠雙手，直至左手手肘與右手手肘相碰到，然後再打開雙手。

減手臂運動：7. 平手併靠 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：8. 手臂伸直 平起平放 15下

以正手緊握道具，與第一組動作大致相同，從腹部由下而上地向膊頭舉起道具，記緊每次都要使用手臂力量去控制，並不能完全放鬆。

減手臂運動：8. 手臂伸直 平起平放 15下（RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：9. 肩膀張開

作為練手臂、練肩膀的必要動作， 肩膀張開 (Shoulder Fly)這個動作可以針對鍛鍊膊頭位置肌肉，雙腳打開至膊頭位置，然後舉高水樽，左右手打橫盡量舉到水平線。

減手臂運動：9. 肩膀張開 （RED@「自律一隻貓」）

減手臂運動：10. 加強鍛鍊

最後再次加強鍛鍊，將第8組與第9組運動合一，先伸直手臂再張開肩膀，然後就可以完結了。