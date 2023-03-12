月經遲來吃什麼？台女服「這」一個月有改善！中醫：少量服用安全

月經的煩惱你有嗎？月經遲來吃什麼？月經遲來、月經不正常、月經失調總會令女生不安又煩躁、焦慮。常見影響月經週期的因素有懷孕、壓力、荷爾蒙分泌失調等，例如產後壓力、 哺乳壓力、年齡的變化或體重等因素。



不少女生都有月經的煩惱（《愛·回家之開心速遞》劇照）

台女力讚神奇功效 服月見草油後改善月經問題

當出現月經不準，你又會如何處理呢？近日台灣討論區Dcard 中《推薦給月經不準時的各位女孩！》，有一名台灣女生分享了自己深受月經不調的困擾，曾服食避孕藥後多次不適，後來經朋友介紹下嘗試保健食品「月見草油」。女生嘗試一個多月後發現經痛、皮膚都有所改善。而該文章一出，掀起不少女生關注，當中更有網友分享道，「我也有服用，我自己跟身邊朋友目前都覺得蠻有效的」，亦有些網友溫馨提示道，「每天記得吃一顆，不然中斷就無效了」

到底保健食品真的如此有效嗎？對女性健康又能起到什麼的功用呢？就著月見草油疑問，《01女生》特意邀請到向廣州中醫藥大學中醫學學士及中醫婦科學碩士 德善堂註冊中醫師何昕為大家解答疑惑！

廣州中醫藥大學中醫學學士 廣州中醫藥大學中醫婦科學碩士 德善堂註冊中醫師何昕（受訪者提供）

保健食品功效存疑！中醫師：保健食品可以改善部分問題

對於保健食品的功效，何醫師回覆道功效視乎體質吸收，如果大家沒有器質性病變、沒有永久性損害，同時月經問題不太嚴重，例如月經時偶爾出現乳脹、腹脹、腰痠等，則可以採用保健食品亦可以改善部分問題。

月見草油真的可以改變月經問題？

對於網民指月見草油可以改變月經問題，何醫師解釋道月見草含有的γ-次亞麻油酸能提升前列腺素及抑製催乳素，因此可以改善月經問題。因為月見草油含有豐富的OMEGA-6脂肪酸，其中亞麻油覆佔約70%，γ-次亞麻油酸約佔10%。

網民指月見草油可以改變月經問題！（Gettyimages）

何醫師指導致月經前後症候群的原因有很多，其中最常見的是缺乏第一類前列腺素(PGE1)和過高的催乳素(Prolactin)有關，另外人體的每一個細胞幾乎都必需以脂肪酸來維持正常的功能，而月見草正正含有大量人體必需的脂肪酸：亞麻油酸及次亞麻油酸，它們更是天然的肌膚營養劑，所以月見草油更可以滋養皮膚，減少皮膚水分的流失，提高肌膚含水量，從而改善皮膚問題！

月見草油的安全性！中醫師：短期、少量可能安全，長期服用尚不明確

何醫師指對於大部分健康的人來說，短期、少量服月見草油的話安全性高。但亦有不少報道表示，有人吃了月見草油之後出現月經延期、頭痛、胃痛、腹瀉等不良反應，何醫師提醒過量補充月見草油亦會導致內分泌失調，長期服用月見草油的安全性尚不明確，因為月見草油會抗血小板聚集，與薄血藥如阿司匹靈同服會增加出血風險！

何醫師提醒短期、少量服用月見草油可能安全，長期服用尚不明確（《男生必看！女生來大姨媽到底什麼感受？》劇照）

除此之外，何醫師亦提醒女生若患有婦科疾病，例如子宮肌瘤、子宮內膜異位症、巢囊腫、乳腺疾病、心血管疾病等都不能盲目服用月見草油或其他保健食品！因為以上食品有可能誘發更多問題及加重病情，如需服用應先咨詢醫生，並在醫生的指導下服用！

女生如何能改善月經、皮膚問題？中醫師：五大日常方針，另外亦可用避孕藥、刮痧等

女生應該如何才能順利渡過每個月呢？何醫師指女生日常中可以參考五大方法（《愛·回家之開心速遞》劇照）

女生月經問題確實煩惱，應該如何才能順利渡過每個月呢？何醫師指女生日常中可以參考以下五大方法：

改善月經方法｜1.避免寒涼



何醫師提醒女生在經期不宜當風感寒、冒雨涉水、冷水洗腳或冷水浴！因為經期時身體機能、抵抗力會有所下降，若女生此時感受寒涼或寒濕之邪，則會導致氣血凝滯，可致月經後期、月經過少或痛經。

改善月經方法｜2.飲食有節



何醫師提醒女生日常要多注意飲食調攝，宜食清淡而富於營養的食品。經期間若嗜食辛辣食品或過度飲酒，則會熱迫血行，導致月經過多、月經不調等。若然進食寒涼食品，寒凝血滯，則可以導致痛經、月經過少。

改善月經方法｜3．調和情志



女生經期間陰晴不定，因為陰血下注，氣偏有餘，情緒容易波動，為了防止情志損傷，保持心情舒暢！

改善月經方法｜4.保持清潔



何醫師提醒月經間必須保持外陰清潔，防止女性疾病發生！因為經期間血室空虛，邪毒容易感染和侵襲胞中，故此要勤於清潔！

改善月經方法｜5.避免過勞



月經期間會因出血而致體力下降，何醫師提醒過度勞累則傷腎，更耗氣動血，因此，經期要避免重體力勞動和劇烈體育運動！

除了日常五招之外，何醫師指避孕藥有效地調經，能改善月經前後的症後群，但亦明白到有些女生服用後感到比較明顯的不適，何醫師建議女生們亦可以尋求中醫協助改善月經問題，另外以針灸、拔罐、刮痧等方法並行去改善月經問題。

資料來源：Dcard@《推薦給月經不準時的各位女孩！》、廣州中醫藥大學中醫學學士 廣州中醫藥大學中醫婦科學碩士 德善堂註冊中醫師何昕