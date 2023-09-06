月經｜生理期4大保養法　改善氣色膚況兼減肥　黎M避免爆瘡必學！

女生每個月總是有那麼幾天，會感覺身體特別疲憊、面青口唇白...本來總是讓人覺得心煩的生理期，其實只要了解不同階段的生理週期變化，從飲食、運動、保養方面著手調整，不僅可以讓膚況更穩定，甚至還有助於瘦身、維持好體態。



這次特別諮詢皮膚科陳眉穎醫師，針對女性生理期週期的肌膚不同變化，如何應對的保養，這可是女生才擁有的優勢，姊妹們可得好好的善用啊！

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月經週期怎麼算？

所謂的月經週期，指的是從月經來的當日為第1天，計算到下次月經來的前1天。正常的月經週期平均介於21～35天，最常見的週期為28天，每次月經來潮約4～7天，若週期太短或太長，表示有生理週期不規則的症狀，可能是因為壓力、生活型態、情緒、體重改變等因素受影響，若觀察到月經異常的問題，建議到婦產科看診。而在月經週期間，女生會經歷月經期、濾泡期、排卵期和黃體期，不同階段都會產生不同的變化。

第1～7天「月經期」的保養重點：舒緩＆保濕

在女性的經期間，這時候因為雌激素與黃體素會達到最低，對外在環境的防護力下降，使得肌膚變得乾燥、暗沉、容易敏感，看起來氣色也較差。此階段的保養重點建議先以舒緩、保濕為主，像是添加積雪草、金盞花、蘆薈等成分，或是含有神經醯胺、玻尿酸有助於修復角質，最好能避開含有酒精、香料等刺激性添加物，避免敏感的情形加劇。運動方面先以緩和的項目為主，像是散步、瑜伽等，讓身體適度的休息，不要從事過於劇烈運動。

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第8～13天「濾泡期」的保養重點：美白、抗氧化

當月經結束後，就會進入所謂的「濾泡期」，黃體素和雌激素濃度慢慢回升，這時候女性體內的雌激素也會開始分泌旺盛，這時候可是肌膚狀態最健康穩定的時候，代謝率變快、吸收力變好，很適合搭配功能性的保養，像是抗氧化、美白等。這時候也是賀爾蒙分泌旺盛的階段，熱量消耗快，也是瘦身的高峰期，很適合在此時積極的飲食控制如少吃高熱量的食物，並搭配中強度的有氧運動，會更有感反應在體態控制上。

第14天「排卵期」的保養重點：做好卸妝清潔＆保濕

「排卵期」大約是在月經週期的第14天，此階段會開始分泌濾泡刺激素，促進卵巢內的卵子成熟，若排出的卵子受精就會在子宮著床成為胚胎，是受孕的黃金期，又被稱作「危險期」。在排卵期階段，基礎體溫會改變，有些人會感到乳房脹痛、排卵痛、陰道分泌物變多、皮膚油脂分泌變多，肌膚的狀況也會開始趨向不穩定，就要好好做好清潔，該做的卸妝、洗臉都不可偷懶，再搭配鎮靜舒緩，幫助穩定膚況。

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第15～28天「黃體期」的保養重點：角質代謝調理

月經週期的第 15～28 天會進入「黃體期」，介於排卵與月經間，也就是生理期的前一週，這時候因為雌激素減少，黃體素的分泌會達高峰，導致皮脂腺更加活躍，油脂分泌量變多，容易有泛油光、毛孔變粗大、粉刺增生等問題，這時候就容易好發所謂的「經前痘」，也是皮膚比較容易出問題的時期。此階段的保養，建議注重臉部的清潔以及適當的控油、角質調理，可以搭配使用含酸類的產品如水楊酸、杏仁酸、果酸等，幫助老廢角質代謝，暢通毛孔。飲食方面，如果本身就容易長痘痘的姊妹，建議避開辛辣刺激、油炸，或是高GI升糖指數的食物如甜食、餅乾、蛋糕等，會導致皮脂分泌更旺盛，讓長痘痘的情形加劇。

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