立秋2023｜秋天乾燥痕癢難耐？5招助擺脫秋燥不適 回復水潤滑溜肌

夏去秋來，立秋是農曆二十四節氣之一，始於每年的八月七日或八日，而步入十月正是秋意正盛之際，亦是護理好時機。隨著換季，身體未完全適應到氣候變化，容易出現「秋燥」：皮膚乾燥、皮膚痕癢等情況。在中醫的角度，秋天燥邪為主，當燥邪侵害則損肺，因為由於夏天的熱氣尚未消散，加上潮濕的天氣等比喻成一種邪氣：燥邪，很容易讓體內的濕氣過重，虛弱人體的脾胃功能。



雖然香港長期濕熱悶焗，沒有明顯濃厚的秋意，令人容易忽視季節交替以及養生保健，而引起身體的各種不適。想減少秋燥帶來的不適感，大家可以參考以下的入秋護理！

秋天乾燥痕癢難耐？（pakutaso）

入秋護理：1. 適時換季

護理臉部皮膚時，不少女生都深知道要適時換季，因應自己的皮膚狀況更換產品；秋季的保養應以保濕為主，溫和美白調理為輔。同樣身體保養上亦要注意，不要使用過熱的水溫，從比較輕盈的產品逐漸換成保濕、鎖水功能的，例如美容油、護膚霜等。另外，因為入秋後的日夜溫差，女生們要注意及時保暖，露腰、露膝的服飾容易引致感冒。

入秋護理：2. 食療養生

根據中醫五行的觀念，每一個季節分別都有相對應的器官，而秋季是養肺的最佳時機，適當的養生可以調節身體陰陽平衡。透過飲食調理，注重滋陰潤燥、少吃刺激度高、燥熱食物則可以幫助維持呼吸道濕潤、增強抵抗力，減少秋燥帶來的不適感。大家想養肺潤燥的話，秋天最適合吃白色食物，例如銀耳、山藥、蓮藕、百合等。這些白色食物含有豐富維生素、礦物質，可以滋養肺部之餘，保護肌膚免於自由基跟紫外線的侵害。

入秋護理：2. 食療養生（pakutaso）

入秋護理：3. 養生茶飲

除了飲食調理，茶飲養生亦是中醫推薦的方法之一，根據中醫師邵禹豪所言，大家可以選擇以淡竹葉、小麥、薏苡仁、茯苓、玉米鬚等生性平和的材料作茶，能夠溫和地去濕、消水腫。另外，想進補滋陰的話，可以用上沙參、百合、麥冬等作茶飲基底。

入秋護理：3. 養生茶飲（pakutaso）

入秋護理：4. 按摩

人體當中亦有不少穴位，能夠舒緩不適，根據中醫師彭溫雅所言，大家可以按壓眼旁的瞳子髎穴、胸骨上窩的天突穴。另外，大家亦可以參考LDK雜誌11月刊中分享的2套拉筋、伸展腳部操，以加強血液循環。

入秋護理：5. 養生作法

當以上一切都配合得宜，但仍感覺疲倦的話，可能是身體循環較差，可以增加一些運動，讓身體流汗，有助於體內燥熱排除。若果實在沒有空閑，大家亦可以借助泡腳、蒸身等變通方法，在中醫指導下更可加入合適的中藥以增強療效。不過要稍稍留意的是泡腳需要注意水溫和時間，避免燙傷。蒸身需要注意時間和溫度，避免過久或過熱對身體造成傷害。

中醫師邵禹豪指入秋泡澡搭配一杯電解質飲料 養生效果更佳（《戀空》劇照）

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