秋燥易喉痛乾咳呼吸不順　養生潤喉好物推薦:喉糖/蜂膠噴霧/湯療

踏入二十四節氣「秋分」，早晚溫差較大，加上天氣漸趨乾燥，容易出現喉嚨不適、口乾舌燥等「秋燥」問題。特別是呼吸系統本身較弱的人士，就更易引發乾咳、咽喉乾癢、支氣管發炎等症狀。為免秋燥乾咳「痰上頸」，大家都適合進食有助清熱潤喉、潤肺生津的滋潤食物。《01女生》為大家精選推介以下15大潤燥補肺、除痰止咳好物。



潤喉糖

氣溫轉變、長時間吹冷氣、進食重口味食物等，都會令喉嚨乾癢，必要時食一粒喉糖可即時緩解喉嚨乾癢不適、舒緩咳嗽。不論在家中、出街手袋或辦公室，都應該放置一盒「傍身」。

康維他麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖

UMF™10+麥蘆卡蜂蜜含抗菌活性，有效消炎，滋潤喉嚨，讓呼吸道回復暢順，增強抵抗力。蜂膠精華支援免疫系統，其豐富的類黃酮具強效天然抗氧化功效，能保護身體免受自由基侵害。加上這款喉糖不含人工甜味料、防腐劑，可安心食用。

康維他麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖(500g) HK$149 立即購買

康維他UMF10+麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖500g - 檸檬味。(圖片來源:01mall)

康維他UMF10+麥盧卡蜂蜜兒童棒棒糖(15支裝) HK$75 立即購買

Em-eukal® 德國尤加利薄荷軟喉糖 HK$48 立即購買

蜂膠口腔噴霧

蜂膠噴霧可以說是居家必備，只需輕輕一搖，隨時隨地一噴，即可紓緩痱滋痛楚、紓緩喉嚨發炎和疼痛，更可提高抵抗力。

康維他UMF10+蜂膠潤喉噴劑

含有紐西蘭純天然蜂膠、UMF®10+活性麥盧卡蜂蜜及高含量的生物類黃銅、抗氧化物等成份。能夠有效保持口氣清新、維持口腔健康、抗菌消炎、加快口腔潰瘍(痱滋)復原速度及調理身體免疫功能。於感冒初期或喉嚨不適時使用，可滋潤舒緩喉部，減緩刺痛帶來不適。

康維他UMF10+蜂膠潤喉噴劑(20ml) HK$89 立即購買

康維他 Comvita UMF10+ 蜂膠潤喉噴劑 20ml。(圖片來源:01mall)

蜜紐康蜂膠口腔噴霧麥蘆卡蜂蜜

含天然麥蘆卡蜂蜜 MGO 400+ (相當於UMF13+) 與蜂膠 BIO30™ Propolis，有效維護上呼吸道健康，舒緩喉嚨不適，提高抵抗力。

蜜紐康蜂膠口腔噴霧麥蘆卡蜂蜜 MGO 400 (20ml) HK$88 立即購買

蜜紐康蜂膠口腔噴霧 麥蘆卡蜂蜜 MGO 400+( 20ml) 。(圖片來源:01mall)

蜂蜜

蜂蜜有助養生保健、止咳化痰，特別適合經常熬夜、天氣轉換易感冒人士飲用。對女士而言，適量地進食蜂蜜有助皮膚修復、美容養顏。

康維他UMF5+麥盧卡蜂蜜

UMF™麥蘆卡蜂蜜產自麥蘆卡樹(Leptospermum scoparium)的蜂蜜，UMF™標誌尾隨的抗菌活性強度的數值，代表產品含強效及穩定的 NPA抗菌活性強度。另外，採用低溫穩定技術，有效保存蜂蜜中的天然維生素、礦物質及有機酸等，口感更幼滑。特別有助增強免疫力、延緩衰老、強健消化系統、滋潤喉嚨、紓緩上呼吸道不適症狀。

康維他UMF5+麥盧卡蜂蜜 (500g) HK$180 立即購買

康維他 Comvita (PI) UMF5+ 麥盧卡蜂蜜( 500g)。(圖片來源:01mall)

康維他 Comvita (PI) UMF 10+ 麥盧卡蜂蜜 (500g) 立即購買

康維他 Comvita (PI) UMF 15+ 麥蘆卡蜂蜜 (250g) 立即購買

康維他 - Comvita (PI) UMF 5+ 麥盧卡蜂蜜 (1kg) 立即購買

康維他 Comvita (PI) - UMF 18+ 麥蘆卡蜂蜜 (250g) 立即購買

止咳潤肺茶療/湯包

除保健品之外，大家平日在家中都可以煲化痰止咳、潤喉潤肺的茶療湯療，特別適合一家大細飲用。工作繁忙、沒有時間去超級市場買食材的你，不妨入手以下現成茶包湯包。

Nicole's Kitchen 無添加雪梨桂花果茶

成份有雪梨、冰糖、新鮮檸檬汁、桂花。雪梨潤燥降火，桂花養陰潤肺及美白養顏，果茶甜香中帶清酸，適合寒冷乾燥、心浮氣躁時飲用，可熱水沖泡或冷泡。香港手工製造，不含防腐劑、增味劑、色素等化學添加劑。

Nicole's Kitchen 無添加雪梨桂花果茶(400g) HK$139 立即購買

Nicole's Kitchen - 無添加雪梨桂花果茶 (不含防腐劑)。(圖片來源:01mall)

尚膳房白靈芝強肺湯料包(2人份量) HK$60 立即購買

光大參茸海味海底椰平貝潤肺湯 HK$48 立即購買

中港藥業解暑潤肺去濕湯 (2人份量) HK$65 立即購買

中港藥業清熱潤肺止咳湯(2人份量) HK$65 立即購買