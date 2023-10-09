減肚腩｜躺著也能瘦！韓女分享泡棉滾筒運動　由士啤呔練成漏斗腰

減肚腩｜剛過完中秋節，享受各種口味的月餅，是時候活動身體，消耗積存的脂肪。雖然天氣將會逐漸清涼，仍沒影響女生對短衫的熱愛，以露出小蠻腰，展示姣好的身材。要在短時間內，將水桶腰回復到平坦腹部，有韓國YouTuber分享一套躺著也能減肚腩的運動，只要連續進行一周，便能收腹改善腰線，大定不妨試試。



腰線是影響身材比例的重點，因此每次減肥時，都會重點進行腹部運動，以練出好看的漏斗腰。韓國專門分享瘦身心得的Youtuber「Jiny diet」，早前分享《7日內完全能穿短衫》的影片，透過一系列躺著做的動作，來鍛鍊腹橫肌，全程只需約12分鐘，持續一星期後便成功將肚腩減掉，練出漏斗腰！

韓國專門分享瘦身心得的Youtuber「Jiny diet」。(IG@jiny_kilogram)

全程只需約12分鐘，持續一星期後便成功將肚腩減掉，練出漏斗腰！(YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作1.

整組動作需配合泡棉滾筒使用，先躺在瑜伽墊上，將泡棉滾筒放在臀部與盤骨中間，讓肩膊、腹部及膝蓋呈同一直線。完成準備動作後，可以重覆深呼吸30秒，並將雙手放在腹部，以感受身體活動，確保用力正確：上腹部吸氣、下腹部呼氣。

減肚腩動作1 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作2.

保持動作1的姿勢，將雙腿屈膝提高，讓大腿和小腿之間呈90度角，同時尖起雙腳。再進行呼吸練習30秒，以鍛鍊核心肌肉。

減肚腩動作2 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作3.

將雙腳緩緩下降約30度，並運用下腹力，保持動作不變，然後進行呼吸練習30秒。

減肚腩動作3 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作4.

完成後再將雙腿提高，與地面呈垂直水平，再慢慢放下至動作3的位置，並一重覆整組動作30秒。

減肚腩動作5.

將小腿抬高至約120度，並運用下腹力，將雙腳位置下降約30度，保持呼吸練習30秒。

減肚腩動作5 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作6.

保持雙腿120度屈曲，然後緩緩向下放，再慢慢向上提高，並重覆整組動作30秒。

減肚腩動作7.

雙腳伸直舉高，與地面呈垂直線，然後運用腹力，將雙腳稍為放到較低的位置，並保持挺直30秒。

減肚腩動作8.

將雙腳再次提高，然後放下，稍大幅度地擺動雙腿，期間保持雙腳挺直。

減肚腩動作9.

兩邊膝蓋需一直貼住，並保持尖腳姿勢，並盡最大力量，將雙腳放到較低位置，同時保持呼吸練習30秒。

減肚腩動作10.

左右腳互相交替地放下及提高約30秒，期間屈腿姿勢保持不動，這樣可以鍛鍊腹部的斜線肌肉。

減肚腩動作11.

雙腿伸直抬高向天，然後慢慢放落至較低位置，期間雙手可放在地上，並保持呼吸練習30秒。

減肚腩動作12.

左右腳互相交替地放下及提高約30秒，期間伸腿姿勢保持不動。

減肚腩動作13.

雙腳朝天伸直，並稍為打開，讓腳腕與肩膊呈同一直線上。然後運用腹力，將雙腿往外打圈，並維持動作30秒。

減肚腩動作14.

與動作13相似，雙腿伸直向內方向打圈30秒。

減肚腩動作14 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作15.

重覆動作13的動作，轉動幅度可以更為加大。

減肚腩動作15 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

減肚腩動作16.

重覆動作14的動作，轉動幅度可以更為加大。

減肚腩動作16 (YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet)

資料來源：YouTube@이지은 다이어트 Jiny diet