減肚腩｜宿便腩簡單測！日醫授1動作清宿便　解決便祕小腹秒減3kg

成功瘦下10公斤的阿嬌說，減肥竅門就是「每天都要拉出來」！



便祕，是許多女生的日常，若減肥除了飲食運動，再加入「腸道環保」，絕對事半功倍！

日本醫生傳授了一個簡單動作，在家就能輕鬆做，幫你趕走宿便秒瘦3公斤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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便祕者體內宿便可累積達3-6公斤

據調查顯示，正常體型的成年人，若平常就有便秘問題，在體內堆積的宿便，重量可達3-6公斤左右！若糞便沒有及時排出體外，不只會顯得小腹突出、下半身肥胖，毒素還會在體內累積，讓膚色顯得暗沉粗糙、甚至引起色斑。

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日本名醫傳授一個動作清宿便

日本綜合診療科醫生瓜田純久就曾在《世界一受けたい授業》節目上分享過，每天10分鐘、只要一個動作就能改善宿便困擾！做法超級簡單，就是趴著左右翻滾身體，透過下壓的力量，刺激腸道蠕動，每天只要做10分鐘就好，左右翻滾約5次！瓜田純久醫師提醒，在做這個運動之前，要保持空腹8小時，因為食物是在進食8小時後才會輸送到腸道，因次建議可搭配168，在晚餐進食後、隔日晨間進行運動。

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火龍果測驗！簡單測出有沒有宿便

至於如何得知自己有沒有宿便、或做了一陣子運動到底有沒有改善？這裡也提供一個簡單測宿便的方法！就是吃一顆「紅肉火龍果」！若隔天嗯嗯，糞便的顏色沒有帶紅，代表嗯出的就是宿便！如果糞便帶著紅色，就代表腸道很健康，沒有累積宿便的問題！有便秘困擾的姊妹~快一起來試試吧！

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