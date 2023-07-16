減肚腩｜5日減走4.8磅！推「有酸素運動」練11字腹肌　附簡單教學

減肚腩｜不少女生的肥胖位置，一般都在腰線和肚腩，容易形成水桶腰。因此，若想在夏天展示纖腰，便需勤加運動。日本女生在美容和減肥方面，都有豐富的經驗，其中「有酸素運動」，得到不少認證有效，更有網民整理出一套減肚腩動作，成功在僅5日內減約4.8磅，腹部變得平坦，並練出11字腹肌，大家不妨試試。



日本女生推崇的「有酸素運動」，意思即為帶氧運動，可以幫助燃燒脂肪。有日本女生透過YouTube頻道「Miey Bodymake」，不時分享減肥運動影片，其中一條減腹的「有酸素運動」，得到逾72萬瀏覽量。她在影片中，分享11個鍛鍊動作，總時間不需10分鐘，便成功在5日內減約4.8磅，並練出結實的腹肌！

減肚腩｜日本女生透過YouTube頻道「Miey Bodymake」，分享11個鍛鍊動作，成功在5日內減約4.8磅。(IG@miey_bodymake)

減肚腩動作1

站在瑜伽墊上，張開雙腿至與肩膀同垂直線，同時高舉雙手，然後左右移動盤骨，期間恥骨向前推，並持續重複動作30秒。

減肚腩動作2

保持動作1的姿勢，然後屈曲提高左腳，右手碰膝蓋內側，同時扭動身體轉左，完成後反方向重複動作，期間保持腿腹挺直，並連續進行30秒。

減肚腩動作3

繼續維持動作1的姿勢，這次左腳向左後方屈起，左手掌碰腳跟，這樣可以活動側腰肌肉，讓腰線更明顯。完成後右邊做出同樣動作，並反覆交替兩邊，持續30秒。

減肚腩動作4

重複整組動作1，當中盤骨向後傾是重點，這樣更能用到腹力。

減肚腩動作5

右手向左揮拳，同時身體轉向左邊，右腳跟著踮起腳尖，然後再向右揮拳，一直重複動作30秒。

減肚腩動作6

雙手稍為屈曲，舉高在左邊位置，然後以畫半圓方式，稍為屈曲雙腿，再用力伸直，大幅度地帶動手部轉向右邊位置，並重複動作向左，持續重複動作30秒。

減肚腩動作7

與動作5相似，先將右手屈起，然後用力將手踭揮向左面，同時右腳也要提起轉左。

減肚腩動作8&9

重複整組動作2和3，並各自持續30秒。

減肚腩動作10

將雙手屈曲合起，前臂保持水平擺放，再向後打開，讓雙手與耳朵在同水平線上，同時打開胸口，以活動後背肌肉。在打開雙手同時，稍為單腳向外提起，讓腳尖碰地。完成後，在下一次打開胸口的時候，換成另一隻腳進行，其重複整組動作30秒。

減肚腩動作11

左腳向外稍為提起，腳尖碰地，同時舉起右手。完成後，換成另一邊做同樣動作，並重複整組動作30秒。進行期間需注意胸口需要打開，這樣才能活動更多腹部肌肉。

資料來源：YouTube@mieybodymake