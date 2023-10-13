輕熟齡/乾肌秋冬保濕精華水推薦　 SK-II/Clarins/Origins/TATCHA

對於「乾肌」女生而言，夏天要受盡酷熱氣溫的刺激，皮膚在紫外線照射下更是「見光死」; 而進入秋冬季，天氣乾燥又會令肌膚缺水，加上出油量驟減，由「大乾肌」變成「沙漠肌」。想要著手解決轉季乾肌困擾，就要好好為肌膚補水打底，由底層開始滋潤，平衡水油比例。

《01女生》為大家嚴選推介以下16款乾肌女生秋冬必備保濕精華水，當中包括緊緻亮膚、鎮靜抗敏、減淡細紋等，為肌膚注入能量，締造亮麗光澤的年輕肌。



精華水作用

對比起爽膚水、化妝水，精華水營養成分比較高、保濕力較強，亦更易吸收。按照平日保養次序的話，可在潔面、使用爽膚水、肌底液或乳液之後，再用上精華水。大家可以因應天氣、肌膚需要而決定使用份量。使用時，可以先將搓揉掌心至溫熱狀態，再取適量精華水並輕按在臉上，以助吸收。有需要的話，可配上化妝棉濕敷，修復肌膚最易老化的位置如法令紋、眼底等。

16款人氣暢銷精華水推薦

精華水推薦1) SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水

貴為SK-II皇牌產品的神仙水，能溫和地清除老化角質，緩粉刺及痘痘等問題。同時幫助調節肌膚促進新陳代謝，兼具保養及抗氧化作用，亦有助減淡細紋及緊緻亮膚，重拾晶瑩剔透的年輕肌膚。

SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水 (230ml) HK$980 立即購買

SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水 (01mall)

精華水推薦2) ALBION Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水

五種天然草本植粹結合純白麴發酵而成，可針對多重肌膚老化及改善肌膚乾燥問題，高效保濕，撫平細紋，提升肌膚光澤感。

ALBION Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 (160ml) HK$615 立即購買

ALBION Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 (01mall)

精華水推薦3) Clarins 煥顏緊緻修護精華水

升級配方更加入［活力紅球２＋保濕２］複合因子，以紅海藻及紅蔘萃取結合激發肌膚細胞活力，加上袋鼠花萃取可令肌膚重拾彈潤緊緻，配合透明質酸，瞬間保濕鎖水，全面提升肌膚吸收力，加強隨後使用的精華及面霜功效。

Clarins 煥顏緊緻修護精華水 (200ml) HK$242 立即購買

Clarins煥顏緊緻修護精華水 (01mall)

精華水推薦4) innisfree 紅茶逆時活膚精華水

獨家專利紅茶抗氧激活因子TM (Black Tea Peptide Activator™)，含95%紅茶萃取物及8種不同大小胜肽成分，使用1星期即可加快皮膚新陳代謝，隨時展現透亮健康膚質。配合紅茶逆時活膚修復精華使用，可更有效全面改善肌膚彈性、皺紋、亮度和膚色均勻度。

innisfree 紅茶逆時活膚精華水 (145ml) HK$245 立即購買

innisfree 紅茶逆時活膚精華水 (01mall)

精華水推薦5) 彩豐行逆轉肌齡神仙水

富含奇蹟修護成分酵母精華，能加快肌膚細胞更新，促進肌膚新陳代謝。配以8種氨基酸，豐富營養能傾注肌膚底層，令神仙水發揮5大美肌功效：撫平細紋、淡化色斑、緊緻提升、深度補濕、煥發光澤，令整體亮白度及緊緻度大為改善。

彩豐行逆轉肌齡神仙水(150ml) HK$335.3 立即購買

彩豐行逆轉肌齡神仙水 (01mall)

精華水推薦6) LANCOME極緻完美玫瑰精華水

薈萃80%玫瑰精華，質感清新水潤，能瞬間滲透肌膚，為肌膚導入玫瑰活性成分，加速肌膚再生潛能，展現極緻剔透亮澤。

LANCOME 極緻完美玫瑰精華水 (150ml) HK$548 立即購買

LANCOME 極緻完美玫瑰精華水 (01mall)

精華水推薦7) TATCHA 煥采盈亮精華水

全新升級版 Tatcha 煥采盈亮精華水蘊含100% 專利複合物Hadasei-3™，富含抗氧化物秋田米、沖繩紅海藻和宇治綠茶。經證明可以讓護膚程序更有效吸收，維持皮膚的保護屏障，煥發新生、柔嫩豐盈的肌膚。

TATCHA 煥采盈亮精華水(150ml ) HK$638 立即購買

TATCHA 煥采盈亮精華水 (01mall)

精華水推薦8) Estee Lauder 微精華活膚原生液

配方採用兩種成分，雙重鞏固肌膚屏障—專利後生元12+，配合 98.9% 生物活性乳酸菌，由內至外修護肌膚壁壘，強韌肌底。有放保持肌膚足夠水分、細緻毛孔，穩定膚況，提升膚質，適合乾性肌使用。

Estee Lauder 微精華活膚原生液 (200ml) HK$428 立即購買

Estee Lauder 微精華活膚原生液 (01mall)

精華水推薦9) Clarins 極緻活齡修護精華水

升級配方加入［活力紅球２＋保濕２］複合因子，以紅海藻及紅蔘萃取結合激發肌膚細胞活力，配合透明質酸，瞬間保濕鎖水，全面提升肌膚吸收力，加強隨後使用的精華及面霜功效。

Clarins 極緻活齡修護精華水 (10ml) HK$18 立即購買

Clarins 極緻活齡修護精華水 (01mall)

精華水推薦10) Fresh 紅茶酵素抗污染精華水

以皇牌成分Kombucha（紅茶酵素）作為核心成分，配合柑橘果皮萃取、非洲臘腸樹果萃取、透明質酸等，可以 修飾毛孔撫平肌膚，對抗藍光及抵抗環境污染，有助促進膚色均勻，達到豐盈滋潤效果。

Fresh 紅茶酵素抗污染精華水(250ml) HK$463 立即購買

Fresh 紅茶酵素抗污染精華水 (01mall)

精華水推薦11) KOSE Grace One 高機能真皮還元精華液

配方含有抗皺Niacinamide、高濃度膠原蛋白等，易於穿透角質層，於真皮發揮高度抗氧化、重建效果，還原真皮健康年輕。

KOSE 高絲 Grace One 高機能真皮還元精華液 (180ml) HK$128 立即購買

KOSE 高絲 Grace One 高機能真皮還元精華液 (01mall)

精華水推薦12) 彩豐行C60富勒烯十項全能爽膚精華水

特別添加來自日本的珍稀成分C60富勒烯，其強大抗氧化力能有效清除自由基，促進肌膚新陳代謝，全效對抗肌膚老化。複配透明質酸等保濕因子，多重補水鎖水，同時幫助調理膚質，肌膚呈現水潤嫩滑，明亮細緻。

彩豐行 C60富勒烯十項全能爽膚精華水 (180ml) HK$164.3 立即購買

彩豐行 C60富勒烯十項全能爽膚精華水 (01mall)

精華水推薦13) Clarins多元活膚修護精華水

升級配方更加入［活力紅球２＋保濕２］複合因子，以紅海藻及紅蔘萃取結合激發肌膚細胞活力。另外，蘊含起絨草萃取，有效抗氧化，提升光澤，讓肌膚保持年輕活力。

多元活膚修護精華水 (10ml) HK$18 立即購買

多元活膚修護精華水 (01mall)

精華水推薦14) BlancNeige Mother Yuki Cosme 全能水

諾貝爾得獎成份、日本手術室專利水及九州獨有「新根」秘制而成，質感輕盈即時注射比透明質酸高10倍的水份，直接修補底層細胞，水油平衡鎖緊一萬倍水份。含天然消炎秘方，即時舒緩紅腫痕癢肌膚，尤其敏感和濕疹。全能水亦有助減淡細紋和乾紋，軟化膚質，美白緊緻。

BlancNeige Mother Yuki Cosme 全能水 (100ml) HK$558 立即購買

BlancNeige Mother Yuki Cosme 全能水 (01mall)

精華水推薦15) Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水

蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌配方結合薑根、薑黃及聖羅勒能瞬間紓緩敏感泛紅及炎症。另外，混合海洋精華及高效保濕草本成分能，重建肌膚抗疫屏障，改善受壓的肌膚，維持肌膚鎮靜的狀態。適合所有皮膚類型，尤其敏感皮膚、乾燥受損肌膚，有助快速鎮靜。

Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 (200ml) HK$110 立即購買

Origins 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 (01mall)

精華水推薦16) 彩豐行有機保加利亞玫瑰純露

全新升級配方採用法國ECOCERT有機認證的保加利亞玫瑰花水成分，天然純淨。配合天然植物抗敏精華，能舒緩及調理敏感肌膚。同時，快速滲透並加強肌膚的自我修復能力，提升彈性和水分，亮白肌膚，預防衰老。

彩豐行有機保加利亞玫瑰純露 (150ml) HK$116.8 立即購買