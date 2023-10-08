低頭玩手機易駝背現富貴包　模特兒教你3招有效提升氣質體態

姿勢長期不正確容易導致駝背，影響體態又顯老之餘，亦會令脊椎受壓。雖然挺直腰骨走路能暫時改善情況，不過總會因疲倦而放棄堅持，最終打回原形。平面模特兒林大鴿近日拍片教大家3招改善含胸駝背，練成明星體態無難度！



作為平面模特兒兼演員的林大鴿，平日相當注重自己的體態及儀表。在影片中，她表示加入模特兒行業接近5年，在透過觀察女星們體態後，得出3大有效矯正駝背方法。只需堅持一個月，就能夠和明星一樣擁有天鵝頸直角肩，大家都快點學起來！

只需3招，就可以練成女明星同款體態。(圖片來源:林大鴿@小紅書)

在開始運動之前，林大鴿建議大家穿上運動裝或較緊身一點的衣服，就能時刻提醒我們的身體是處於緊繃狀態。

矯正駝背方法1

先將雙手交叉抱頭，手肘向內收，保持手肘收緊。然後靠牆，將手肘面向天花板輕壓在牆上，維持15秒。

矯正駝背方法2

建議找一個門框位置，左右手扶着側邊並抬高至90度直角。然後身體向前，頭部靠後仰，維持動作15秒。

矯正駝背方法3

雙手伸直並扶牆，雙腿往後，身體向下壓，應該會感受到背部有輕微拉扯感覺，維持動作15秒。

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