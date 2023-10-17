高光推薦2023｜8款開架/專櫃光影粉：打亮、修容、填補面部都可以

高光推薦2023｜高光光影、打亮對於不少女生而言，也許未必是每日化妝必需的單項，不過其實適當善用高光、打亮，不僅可以增添輪廓立體度，令妝容更有年輕光澤感，更可以起到改變五官「微整型」的關鍵！



高光光影有多款打亮質地：粉狀、膏狀、液態，以及各種顏色等，到底應該入手哪種才好呢？不妨考慮以下的精選推薦吧！

8款開架/專櫃光影粉推薦！（《太陽的後裔》劇照）

高光打亮推薦：1. Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320

購買方法：Harrods（HK$248）｜NET-A-PORTER（HK$275）｜Selfrifges（HK$260）

Charlotte Tilbury 好評無數，這支光影筆更榮獲了最暢銷產品之一！雖然液狀高光看似新手不友好，但其實它的海綿刷頭非常容易上手，玫瑰金色的珠光高光更是適合所有膚色，自然濕潤能夠瞬間貼合皮膚，完全是盲買不錯之選。

高光打亮推薦：1. Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320（Charlotte Tilbury）

高光打亮推薦：2. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355

購買方法：01網購（HK$220）｜ZALORA（HK$377）

MAC 的皇牌產品：生薑高光Double Gleam及鼻影神色Omega絕對是每個女生都聽過的存在，而這盒影立體修容盤結合修容與光影於一身，讓立體五官、精緻小顏輕易擁有。

高光打亮推薦：2. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355（M.A.C）

高光打亮推薦：3. Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500

購買方法：01網購（HK$263）｜Selfridges（HK$330）｜NET-A-PORTER（HK$400）

想要定妝同時令面部瞬間變得膨潤的話，不妨用上這款Charlotte Tilbury 的輕盈濾光蜜粉，它能夠讓肌膚打造細滑無瑕的光感，遮蓋色素、提亮皮膚，仿如自帶天然濾鏡，營造明亮妝容。

高光打亮推薦：3. Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500（Charlotte Tilbury）

高光打亮推薦：4. Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80

購買方法：01網購（HK$82）

想要修容、打亮二合一的話，修容陰影盒就會是你的最佳夥伴，這盒Too Cool For School的粉盒中有三個色彩，採用比毛孔更少的微細珍珠粉末，能夠緊貼服肌膚，不易脫妝。

高光打亮推薦：4. Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80（Too Cool For School）

高光打亮推薦：5. MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素有保證。想要款可以完美地與肌膚融合的光影，可以考慮入手這款全新的亮肌光影粉，粉末柔滑更能暈染無痕，隨意疊加亦可以完美抓緊住皮膚，完全是化妝新手福音！

高光打亮推薦：5. MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260（MAKE UP FOREVER）

高光打亮推薦：6. Dior 專業後台光影組合 HK$430

Dior 的這盒光影組合無論由外觀到內容物都相當賞心悅目，充斥著標誌性的Dior Logo，而盤內4組光影可以完全符合任何膚色的女生使用，塑造不同妝效：由自然健康光澤或是奪目舞台效果都可以應付到，為妝容瞬間點綴不少。

高光打亮推薦：6. Dior 專業後台光影組合 HK$430（Dior）

高光打亮推薦：7. GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$420

購買方法：GUCCI（HK$420）

Gucci Beauty在秋冬推出不少力作，這款作為品牌首款的亮肌光影液，不單能夠作為光影之用，當中呵護肌膚、提亮膚色的配方，不論素肌、妝後使用都可以保濕同時為肌膚添上亮澤自然的健康氣息。

高光打亮推薦：7. GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$450（GUCCI）

高光打亮推薦：8. Fenty Beauty EAZE DROP'LIT ALL-OVER GLOW ENHANCER HK$340

購買方法：SEPHORA（HK$308）

除了面部需要打亮，有時重要時刻都需要到身體提亮、身體美白：拍照時刻、結婚大日子等，而普通的打亮粉又未必能夠快速應付所需，不妨用上這款Fenty Beauty的提亮液。既可以護膚補水，同時自然美白，不論單獨使用、與粉底混合，甚至作為保濕底霜都可以。