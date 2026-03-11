2026 手袋焦點｜將掀起「單邊手柄手袋」熱潮：集實用與慵懶鬆弛

【2026 手袋趨勢｜「單邊手柄手袋」熱潮】提到2026年的手袋都有著兩個關鍵字，分別是「實用主義」與「慵懶鬆弛感」，不僅是大容量手袋的回歸，還有這款讓人驚喜的新設計。這款手袋從2026 春夏時裝周（SS26）到2026 秋冬時裝周（FW26）均現身秀場，它就是-「單邊手柄手袋」。它有著實用的容量以及單邊手把的鬆弛慵懶，是今年的話題手袋之一。



「單邊手柄手袋」熱潮1. Dior Cigale Bag

由Blackpink Jisoo 於Dior 2026春夏時裝周率先演繹的Cigale Bag，正正是今年最值得留意的單邊手柄手袋。手袋是Dior創意總監Jonathan Anderson 設計，透過現代的建築線條大膽重新演繹傳統，皮革精湛工藝和含蓄俏皮的Dior標誌，設計至臻完美。手袋以單手把設計取代傳統雙把，中央有著蝴蝶結設計，採用細緻的顆粒小牛皮，配上富有韻律感的造型，呈現出柔韌而堅挺的結構。

「單邊手柄手袋」熱潮1. Dior Cigale Bag（IG@sooyaaa__）

「單邊手柄手袋」熱潮2. CHANEL 2.55手袋

CHANEL 經典手袋2.55，亦於2026春夏時裝周帶來了全新演繹，保留了原有設計下，打破以往的結構。手袋以做舊皮革並做出意揉捏的廓形，帶出復古感。在模特演繹過程中，以隨性的開口呈現，可見標誌性的酒紅色內襯，同時將單柄手提的特性展現得淋漓盡致，既有創新也保留了經典。

「單邊手柄手袋」熱潮2. CHANEL 2.55手袋（圖片來源：CHANEL官網）

「單邊手柄手袋」熱潮3. LOEWE Small Amazona 180 bag in soft calfskin

Loewe Amazona首次推出是在1975年，當時為職場女性而設計，採用柔軟且貼近日常的輪廓。為慶祝品牌成立180周年，創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez重新設計的經典Amazona 系列，並推出了Amazona 180手袋，採用特別研發的小牛皮，柔軟細膩且帶有細緻光澤。此外，採用單邊頂部手提把，展現出自然垂墜的鬆弛感，同時又有手袋原有俐落的結構，是象徵品牌歷史傳承與創新。

「單邊手柄手袋」熱潮3. LOEWE Small Amazona 180 bag in soft calfskin（圖片來源：LOEWE官網）

「單邊手柄手袋」熱潮4. Bottega Veneta Andiamo

Bottega Veneta的Andiamo 手袋，體現了低調奢華與卓越工藝的完美結合。手袋採用品牌標誌性的Intrecciato 編織皮革製成，柔軟的質地搭配精緻的編織紋理，流露出低調而講究的品味。手袋上點綴著經典的結飾細節，為簡約的輪廓增添了一絲工藝的溫暖與辨識度。手袋附有斜背肩帶，提供了手提與斜挎兩種攜帶方式，兼顧優雅與日常實用性。

「單邊手柄手袋」熱潮4. Bottega Veneta Andiamo （圖片來源：Bottega Veneta官網）

「單邊手柄手袋」熱潮5. FENDI Way大型手袋

FENDI Way於2026春夏系列時裝秀亮相，是一款融合休閒與都市風的手袋。採用了低光澤黑色小牛皮製成，空間寬敞，專為需要較大收納空間的現代女性設計，可輕鬆裝下工作所需與日常用品。手袋搭配單邊可調式長手柄，手袋口是微微展開，露出內側的撞色麂皮，盡顯手袋的低調奢華。