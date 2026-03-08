2026春夏彩妝推薦｜夏日美妝速遞： CHANEL／M.A.C／SUQQU

【春夏彩妝推介/春夏美妝推薦/美容情報】來到初春時份，除了服飾要轉季，護膚化妝品亦要適時更換！今年春夏的美妝趨勢除了繼續以自然光澤妝感為主，懷舊風格、柔和粉霧色調亦是一大重點，想打造貼近潮流的春夏妝容，不妨先從春夏新品入手，打造最具魅力的春夏造型。



2026春夏彩妝推薦｜M.A.C Cosmetics Spring 2026 「Metamorphosis Collection」

M.A.C 今年以花朵與蝴蝶作為包裝元素，融合具光澤度的粉色調，帶出蛻變的感覺。系列包括眼唇盤、LIPGLASS BLOW、液態眼線筆、霧面唇膏以及皇牌FIX＋長效定妝噴霧。特別是調色盤內容物十分值得入手，除了以蝶翼形式展示，加上奶油質感，顯色與光澤感兼備。

2026春夏彩妝推薦｜M.A.C Cosmetics Spring 2026 「Metamorphosis Collection」(IG@maccosmetics)

2026情人節限定美妝｜ shu uemura 春日甜菓限定系列

要打造甜美感的約會妝容，讓人心動的粉紅色調絕對少不免。 shu uemura以日式和菓子為靈感，以彩妝表達低飽和的粉嫩色調，全新4款甜酷果凍唇色及1款柔和粉棕眼影組合能夠輕鬆打造自然立體妝效。

2026情人節限定美妝｜ shu uemura 春日甜菓限定系列（FB＠shu uemura）

2026春夏彩妝推薦｜ RMK SPRING COLLECTION 2026「Blooming Echoes」

RMK今季以90年代的懷舊復古氛圍為題，將柔和且朦朧的光影色調注入彩妝，打造出低飽和、具透明感的春季彩妝系列，系列包括延展度高的RMK幻彩眼影霜、顯色度高的柔光明眸眼線液和透光唇蜜，另外為四色眼影盤、光感透亮唇膏、水亮透感唇釉等皇牌產品加添新色成員，讓春日氣息於肌膚與眼眸間自然反射。

2026情人節限定美妝｜ SUQQU 2026春季彩妝限定系列「櫻梅桃李」

SUQQU以百花齊放的自然景致為靈感，將具透明感、水潤且能夠互相融合的色澤，打造出擁有多款柔和色彩的春日系列，讓大家可以盡情選擇合適的幸福色彩，展現個人之美。今次春日系列包括全新的面部顏彩液，晶采單色眼影、晶彩盈緻眼彩盤，以及晶彩韻妍亮采粉餅。

2026情人節限定美妝｜ SUQQU 2026春季彩妝限定系列「櫻梅桃李」（品牌提供）

2026春夏彩妝推薦｜ CHANEL Spring 2026 Denim Collection

由Valentina Li打造的Chanel最新春季彩妝「Denim Makeup Collection」，整個系列以丹寧布料出發，除了色調展現透徹的藍調，包裝亦融入牛仔布袋，將牛仔風格完美融入日常的藍調彩妝中，系列包括四色眼影 、亮光粉、透亮光感唇膏以及滋養精華護手霜。

2026春夏彩妝推薦｜ CHANEL Spring 2026 Denim Collection（CHANEL官網）

2026春夏彩妝推薦｜ Chantecaille Spring 2026 「Flamingo Collection」 紅粉光羽限量保育彩妝系列

主打天然成份、屢獲殊榮的Chantecaille，以往每次推出的動物限量保育彩妝系列都十分搶手，除了精美包裝，低調且具層次感的色調亦能符合不同膚色的女生使用。今次以火烈鳥作為包裝元素，系列包括兩款色調的三色眼影盒，以及四款限量紅粉光羽花妍唇澤唇膏，不會過於強勢的粉色調十分好搭配。

2026春夏彩妝推薦｜ Chantecaille Spring 2026 「Flamingo Collection」 紅粉光羽限量保育彩妝系列（品牌提供）

2026春夏彩妝推薦｜ fwee春日新品3D透明水晶唇釉

喜愛嚐鮮的女生應該對韓國品牌fwee並不陌生，來到初春，品牌將皇牌產品3D透明水晶唇彩延續，將低分子膠原蛋白注入其中，打造不黏膩、柔和修飾唇紋，12款色號的新品更能夠全天候維持豐盈立體的唇妝，十分適合乾唇女生使用！