藝術三月2026｜3月打卡裝置/好去處：Art Central、ComplexCon

【藝術三月好去處/3月好去處】 新春節慶氣氛未過，接種而來的是充滿文藝氣息的三月。未正式踏入三月，多樣且活力四溢的文化展覽活動已釋出消息，今年「香港藝術三月」（藝術三月） 的展覽、打卡好去處亦相當豐富，包括Art Central 2026、ComplexCon、前大館藝術部主管Tobias Berger首展、Complex Live! 等！



不知不覺間Art Central已來到第十屆，能夠一地集結全球超過 40 個國家及地區、超過500位藝術家的作品，絕對能讓各位藝術迷大飽眼福。今年展覽亮點包括特別聚焦攝影作品、為大家展示前衛或尚未被發掘的藝術家的「Neo」展區再度回歸、 Central Theatre將上演新穎藝術表演形式、來自Akeroyd Collection的精選影像藝術節目 ，以及展示五地藝術家創作的大型異體雕塑及裝置。

藝術三月2026｜ Art Central 2026（品牌提供）

開放日期：

2026年3月25日 貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

2026年3月26日

公眾參觀（下午12時至下午5時）、Night Central（下午5時至晚上9時）

2026年3月27日 公眾參觀（下午12時至晚上7時）

2026年3月28日 公眾參觀（下午12時至晚上7時）

2026年3月29日 公眾參觀（上午11時至晚上7時）

2026年3月30日 公眾參觀（上午11時至下午5時）

地點：香港中環海濱

價格：

平日門票 小童HK$50、學生/優惠HK$200、 成人HK$270

周末門票 小童HK$70、學生/優惠HK$250、成人HK$350



藝術三月2026｜ DX設計館《薩爾瓦托勒・菲拉格慕 - 時尚焦點》

時尚狂迷切勿錯過！由香港設計中心營運的DX設計館，與意大利薩爾瓦托勒・菲拉格慕博物館攜手合作，於館中展出五款經典鞋履，包括1939年為女演員卡門・米蘭達打造的Sandal涼鞋、1938年為茱蒂・嘉蘭設計的繽紛Rainbow涼鞋，以及讓菲拉格慕榮獲尼曼・馬庫斯獎的1947年Invisible涼鞋等，讓大家可以近距離欣賞到成就巨星的一大細節。

開放日期： 即日至2026年5月4日

地點： 深水埗通州街280號DX設計館三樓匯館

價格： 免費入場（需預約入場 ）



藝術三月2026｜ 「顯影堂」《探｜二人三觸》(The Trek: When Body Encounters Ink)

如果喜愛能夠觸動心靈的攝影作品，不妨到專注攝影書籍的攝影書店「顯影堂」感受香港攝影家陳的和書法家朝花(三三)的多媒介作品。今次兩人以人體器官出發，配合三三的書法，讓攝影、書法與觀者三方共同感受一場走進人體內的秘密旅程。

開放日期：2026年2月6日至3月7日（下午2時至晚上7時）

地點：黃竹坑業勤街33號金來工業大廈二座6J室「顯影堂」

價格： 免費入場（需預約入場）



藝術三月2026｜ 香港邦瀚斯《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》

既是作家、主持的李純恩，近年更添一職，憑著自學與熱枕成畫家，多以天馬行空、色彩繽紛的場景與畫作紀錄世界美好事。今次是李純恩首度以貓咪作為筆下主角，貓咪們化身成不受拘束的旅者，帶領大家來一場遊走場景的冒險之旅。展覽除了李純恩的20幅作品，更特別展出數件金庸致李純恩的舊物，包括金庸先生絕筆十四字書法、金庸先生舊藏的溥心畬山水絕品等。

開放日期： 2026年2月26日至3月13日

地點：灣仔皇后大道東50號太古廣場六座十樓香港邦瀚斯

價格： 免費入場



藝術三月2026｜ GOLD《CERTAINLY》

又一新藝術熱點進駐黃竹坑！亞洲文化智庫及研發中心 Serakai Studio 旗下的藝術空間 GOLD的揭幕展覽，更是由前大館藝術部主管、Serakai Studio 共同創辦人暨策展總監 Tobias Berger 一手策劃，展覽以不確定性為主題，集結包括來自香港的白雙全與Lousy、來自墨西哥的Santiago Sierra、來自日本的大竹伸朗等多個藝術家，透過不同媒介與創作手法，直面或隱晦地回應了藝術實驗的不確定性。

開放日期： 2026年3月20日至5月3日（中午12時至晚上6時）

特別開放時間：

2026年3月21日至3月29日（上午10時至晚上6時）

2026年3月24日（上午10時至晚上11時）

地點：香港黃竹坑黃竹坑道42號地下 GOLD

價格： 免費入場



藝術三月2026｜ Who’s Nosey Tattoo Studio x Swim Club「Ink Support Fundraiser」

鐘情紋身文化的話，香港尖沙咀金普頓酒店將迎來首個慈善紋身藝術企劃，與Who’s Nosey Tattoo Studio合作，活動將由六位駐場藝術家 Yeeki 、Chunn、 TJ、 Sze、 Jacky 和 Kash 坐鎮，將大家的身體化作畫布，繪上藝術月的痕跡，活動全數收益將捐予本地慈善團體「開心樹社會服務」。

開放日期：2026年3月6至7日（中午12時至下午5時）、2026年3月8日（中午12時至下午4時30分）

地點：香港尖沙咀金普頓酒店頂層

價格： 免費入場



藝術三月2026｜ComplexCon 2026

對潮流音樂文化有興趣的話，絕不能錯過高討論度，集結時尚、藝術、音樂與美食的文化盛典ComplexCon！除了潮流市集外，每年引爆全城狂熱的Complex Live! 亦是一大不容錯過的熱點，今年的演出陣容除了有大熱歌手JENNIE、說唱歌手Yeat領銜，更有多位世界級Beatboxer、饒舌歌手、嘻哈天王與R&B 界代表人物，包括WING、R.Tee 及 Hiss、攬佬、Jay Park、韓國怪物男團 LNGSHOT等！

開放日期： 2026 年 3 月 21 至 22 日

地點： 亞洲國際博覽館 ASIAWORLD EXPO

價格：

2026年3月21日及3月22日 VIP 套票：HK$4,988

（包括：藝術總監龍家昇獨家藏品、最高等級 Complex Live! 演唱會門票、3 月 21 日獨家首日潮流市集優先進場體驗、3 月 21 及 22 日 潮流市集提前2小時優先入場、ComplexCon(versations) 座談會及藝術總監見面會優先入座、尊享無限次進出 VIP 貴賓休息室、Family Style Food Festival 獨家邀請主廚設計 VIP 限定美饌等）



2026年3月21日（單日門票）

當天潮流市集入場門票：HK$488

Complex Live! 演唱會門票後排企位區域 + 當天潮流市集入場許可：HK$988

Complex Live! 演唱會門票前排企位區域 + 潮流市集提前2小時優先入場 + ComplexCon(versations)座談會優先入座：HK$1,288



2026年3月22日（單日門票）

當天潮流市集入場門票：HK$488

Complex Live! 演唱會門票後排企位區域 + 當天潮流市集入場許可：HK$1,488

Complex Live! 演唱會門票前排企位區域 + 潮流市集提前2小時優先入場 + ComplexCon(versations)座談會優先入座：HK$1,988



藝術三月2026｜ 中環大館「大館小馬」

相信不少人都熱愛小動物，今次大館特意打造了一場別具意義的城市驚喜體驗，在百年古蹟映襯下雪特蘭小馬驚喜現身。讓大家可以身處市區，仍能與馬匹親近，與可愛的小馬合照留念外，馬年摸馬更能馬上得到祝福！

藝術三月2026｜ 中環大館「大館小馬」（品牌提供）

開放日期：2026年3月7日（上午11時30分至下午3時）

2026年3月8及15日（上午11時至下午3時）

地點：中環荷李活道10號大館檢閱廣場

價格：網上購票： HK$80/兩位用（包括小馬近距離互動體驗及拍照、HK$50大館購物餐飲電子現金券乙張）現場購票：HK$50/兩位用 （包括小馬近距離互動體驗及拍照）

