2個月減6.7kg、體脂降5%！台YouTuber靠6飲食法變正妹、圓臉變尖

減肥｜相信大部分女生都曾遇過體重爭持不下的時候，這時都令不少人失去減肥決心，最後只好宣告計劃失敗。台灣逾百萬訂閱YouTuber魚乾，日前拍片分享自己減肥成功，雙頰變得尖削，看來變精神和漂亮不少。她更補充表示，在兩個月內減6.7公斤，主要在飲食方面作出變化，她更同時認為，心態也是非常重要！



熱愛拍攝美食生活影片的魚乾，經營頻道多年來，吸引不少觀眾收看，暫時有約127萬個訂閱。早前她進行兩個月的飲食改變計劃，表示自己一直都有減肥，認為自己體重正常就可以。不過由於年齡關係，新陳代謝開始減慢，健康亦出現小問題，於是決心改善飲食，讓自己變得更健康。她同時分享自己6個飲食和生活上的改變，體重由60.5公斤減至53.8公斤，體脂也由34.3%降至29.3%。

減肥｜熱愛拍攝美食生活影片的魚乾(圖左)，在2個月的飲食轉變下，清瘦不少(圖左)。(IG@annie72127)

減肥｜魚乾的體重由60.5公斤減至53.8公斤，體脂也由34.3%降至29.3%。(IG@annie72127)

飲食減肥法1. 每天飲3000毫升清水

飲水可提升身體機能運作，無論在健康或減肥方面，都非常重要。魚乾表示，自己每日都飲3,000毫升清水，以增加飽腹感，並會買數個大容量的水樽，方便隨身攜帶，而且能夠掌控飲水的份量。她亦補充，帶有吸管的款式，飲水速度會比較快。

飲食減肥法2. 每天兩餐配合間歇斷食

為讓身體燃脂更多能量，魚乾指出，每天都會吃兩餐，期間會有個小食時間，進食堅果等健康零食，而在兩餐過後，便會有段時間保持空腹狀態，讓體內消耗脂肪。

減肥｜(IG@annie72127)

飲食減肥法3. 飲食次序要分明

在食飯的時候，盡量不要隨心所欲地夾餸，魚乾表示最好按不同種類，分先後次序，如先吃蛋白質，再食蔬菜，最後澱粉，並強調「澱粉要最後才吃！」這樣便能維持身體活動的同時，減少攝取澱粉的機會。

飲食減肥法4. 手機應用程式助管理體重

魚乾亦直言，會靠手機應用程式幫助減肥，裡面會有營養師，協助提供飲食意見，亦會像個朋友般，時刻提醒別吃過量，讓她更有動力去達成飲食目標。

減肥｜(IG@annie72127)

飲食減肥法5. 適時調整減肥心態

魚乾同時坦承，若飲食回到原來的習慣，體重自然最初的狀態，因此為健康需維持現時的飲食。她亦提到，若想做出改變、減脂成功，「最重要的都是要堅持下去！我沒甚麼 『明天再開始』或 『今天這樣做應沒關係』的心態，不要讓自己的決心變得廉價。」

她亦提到，減肥可以按部就班，運動量可以慢慢加大，「不要對身體過度施壓，讓其慢慢習慣這件事。」她還表示，不要為拍美照而減肥，這樣效果會不持久，「我是因為覺得自己變健康而快樂」，這樣體重才不易反彈。

飲食減肥法6. 拍攝飲食過程提升動力

此外，在魚乾的YouTube頻道中，可見這兩個月來，她都恆常分享自己的飲食餐單，以及煮食日常。這做法可以時刻提醒自己需要控制飲食，喚起自己初時的決心，而得到支持時，也會更有動力地去達成目標。