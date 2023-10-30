豐胸減副乳｜7個胸部按摩手法教學　通乳腺、淋巴且令胸部更集中

夏天想要穿背心和比基尼展現自己的好身材，卻發現胸部和腋下中間擠出的副乳好明顯，不管怎麼遮都遮不住，最後只好默默將衣服放回衣櫃裡。



應該很多女生都有這種困擾吧！這都是副乳惹的禍，只要成功減掉副乳就可以解決這個問題了！不過想要減掉副乳，不只要靠運動，也可以透過按摩的方式消除。

以下教你7個按摩手法，快跟著一起做吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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手法一：腋下按摩

左右手交叉使用，大拇指和食指揉捏腋下凸起的副乳；手握拳頭後用指關節把副乳從腋下往內推。

手法二：淋巴按壓

右手平舉，左手按摩右手靠近腋下的肌肉，從下往上按，兩邊輪流並配合呼吸。

手法三：腋下內側按摩

左手平舉，右手手指按壓和揉捏副乳周圍肌肉，兩邊輪流進行。

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手法四：腋下打圈按摩

將右手放在左乳房內側，順著乳房曲線從內到腋下按摩，按摩3次後換另一側重複這個動作。

手法五：雙手交叉按摩

右手放在左邊肩膀上，接著按摩到右腋窩；另一邊則是左手放在右肩，按摩到左腋窩，建議重複交叉按摩10次以上。

手法六：極泉穴按摩

極泉穴位在腋窩最凹處，右手按左腋窩，左手按右腋窩，兩邊同時進行；用拇指指腹按壓，稍微用力，反覆揉捏到有溫熱的感覺，建議每次按3~5分鐘。

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手法七：手臂一起按摩

右手包住左邊乳房，左手朝下放在左乳房左側，左手拇指與右手平行，其他手指併攏把左胸往中間推，右手跟著移動到身體中心，最後用左手順時針按摩乳房，兩邊輪流進行。

跟著上面的方法按摩胸部，不但可以疏通胸部乳腺和經絡，還可以促進身體血液循環，最重要的是跟討厭的副乳說掰掰啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】