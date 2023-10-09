7種豐胸育胸生果推介　葡萄要連皮食　這蔬果預防胸部變形兼減肥

女性天生愛美，現今許多女性朋友為了擁有更豐滿的胸部，不惜一切代價。甚至在享用水果時，也會考慮水果的功效，特別尋找對胸部有益的水果。



想知道哪些水果有助於豐胸嗎？以下整理了七個關於豐胸水果的資訊，讓你擺脫平胸困擾，一起來看看吧！

7種豐胸水果推介，希望升Cup姊妹們不妨參考下~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. 木瓜

木瓜含有豐富的有機酸和維生素，對美容效果有很好的幫助。另外，木瓜還特別被稱為豐胸神器。因為木瓜有個獨特的地方，就是裡面含有「木瓜酵素」，這東西有助於分解肉類蛋白質，還能分解醣類和脂肪，所以吃了它還能改善我們的腸胃消化功能。但如果目的是豐胸的話，記得要選擇青木瓜！因為青木瓜裡面的木瓜酵素含量是熟木瓜的兩倍，對於通暢乳腺和促進胸部發育效果更明顯！

2. 橙

橙富含維生素C，能有效防止胸部變形，讓胸部更加堅挺，同時還能預防胸部下垂或外擴。想要快速豐胸的話，最好吃橙酒釀！因為酒釀也是豐胸的食物之一，所以將兩者結合，豐胸效果絕對更厲害！

3. 西柚

西柚含有豐富的抗氧化元素，同時富含維生素C，可以讓胸部變得更美麗、形狀更漂亮。西柚還含有豐富的鈣、鉀、磷、鐵等元素，而且熱量分常低，是減肥但不會讓胸部縮水的最佳水果選擇，非常適合追求「自然美」的女生食用！！

同場加映：豐胸減副乳｜Coffee 5套胸部緊緻運動 每日15分鐘3星期改善下垂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

4. 牛油果

牛油果中的不飽和脂肪酸，可以增加胸部組織的彈性。而且牛油果還含有維生素A、C、E，維生素A可以促進女性荷爾蒙分泌；維生素C可以防止胸部變形；還有維生素E有助於胸部發展，總之牛油果裡每個元素都對胸部有極大的好處！建議不敢直接吃牛油果的人可以加入牛奶打成飲品喔！

5. 水蜜桃

水蜜桃的營養很多！它的果肉含有豐富的脂肪、蛋白質、維生素B和維生素C，還有大量的水分。這些營養元素能夠保持乳房的彈性，促進乳房豐滿的效果。同時，水蜜桃還能刺激雌性激素的分泌，進而達到豐胸的效果！

同場加映：豐胸飲食4大重點 好脂肪、蛋白質不能少 甜酒釀也助胸部2次發育（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

6. 葡萄

葡萄在所有水果中算是維生素含量很高的一種，而且有助於防止胸部外擴和下垂變形的情況發生。特別注意的是，吃葡萄時一定要連皮一起吃！因為葡萄皮含有非常優秀的抗氧化成分，對於女性保持乳房的紅潤彈性有著重要的作用。

7. 番茄

番茄也是一種有助於豐胸的水果，因為它富含維生素C和維生素E。維生素C可以預防胸部變形，而維生素E則能促進乳腺的發育，使胸部更有彈性。此外，番茄中的維生素B1也能促進身體營養的吸收，讓乳房發育的更快！

延伸閱讀：

日本美容師親授「懶人美胸操」！4招輕鬆升級Cup＋改善副乳、下垂問題

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】