新手必睇秋天行山露營戶外穿搭技巧　防水防曬衣物防震行山鞋推薦

秋高氣爽，最適合和知己好友一齊做個山系女孩去行山露營，親親大自然！露營穿搭除了要輕便休閒之外，其功能性、舒適感都是不可缺少。《01女生》為大家精選行山露營必備衣物，由打底衣物、外套、鞋類都一應俱全。準備入手戶外衣物的你，不能錯過！



必備用品1) 快乾排汗T恤

不少女士都喜歡單穿運動Bra Top，其實太陽直接照射皮膚容易曬黑又曬傷。大家可以在外面多穿一件透氣防曬T恤，吸汗快乾又帶有涼感特性，讓皮膚時刻保持乾爽。

WOMEN'S TITAN PASS ICE SS TEE HK$419 立即購買

WOMEN'S ZERO RULES GRAPHIC SS TEE HK$279 立即購買

必備用品2) 多功能外套

入秋後，日夜溫差大。如果身處在山上，就必須帶備一件具有防水、防曬、防風功能的連帽外套，應付變幻不定的天氣。

WOMEN'S ARCADIA II JACKET HK$999 立即購買

女裝 HIKEBOUND 防水外套 HK$999 立即購買

必備用品3) 防曬長褲

雖然瑜珈褲舒服，不過行山多走動容易大量出汗，建議大家穿上一條鬆身、通風又有彈性的運動褲，保護雙腳免因摔倒而刮傷之餘，又可以保持涼爽，避免出現汗疹。

WOMEN'S PLEASANT CREEK CORE PANT HK$629 立即購買

WOMEN'S PLEASANT CREEK JOGGER HK$699 立即購買

必備用品4) 行山鞋

大多數人都以為波鞋和行山鞋一樣，其實穿上一對具有防滑、防水、耐磨功能的行山鞋，可以大大減少意外發生！

女裝 Trailstorm Ascend防水抓地行山鞋 HK$1199 立即購買

Ladies's Siren 4 Gtx防水防震行山鞋 HK$1390 立即購買

必備用品5) 防曬帽

進行戶外活動，除了塗防曬霜之外，戴上防曬防潑又透氣的防曬帽，就可防止臉部被紫外線直接照射，避免曬傷。

Unisex's Pyncap Standard Stripe Small - Shadowcast HK$390 立即購買

Unisex's Bkthat Standard Small -Trooper HK$398 立即購買

必備用品6) 袋類

不論行山或露營，最好帶備背囊加一個斜孭細袋，切忌使用手挽袋。一個有足夠容量、耐用性高的輕身背囊，可以放置食物、急救用品、水樽、衣物等，更方便自行拿走隨身垃圾。而一個斜孭細袋，就可以擺放較貴重的個人身品。

Unisex's Etiquette Pouch HK$139 立即購買

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必備用品7) 行山杖

行山上斜、落斜時，少不了一枝行山杖。它可以將體重及身上物件重量分散到手臂，減少膝蓋承受的壓力。使用時，記得調節將行山杖長度調節至適合自己身高。

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Unisex's TREKKER CORK高效緩震行山杖 HK$559 立即購買

必備用品8) 防曬冰袖

即使秋天進行戶外活動，都不要輕視紫外線的威力。穿上防曬透氣冰袖，就可以有效阻擋紫外線，為肌膚帶來清涼觸感。

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