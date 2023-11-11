雙11優惠｜01mall必買美妝推薦！35折起入手眼影修容盤/碎粉/香水

雙11優惠/美妝優惠｜一年一度的雙11購物節終於到了！身為一個精緻女生，當然要趁轉季和雙11優惠入手心水彩妝產品，好好愛錫自己！適逢01mall推出雙11超強折扣優惠，當中包括MAC修容盤、Dasique大地色眼影盤、Cle de Peau 蜜粉及Anna Sui香水等，低至折即可入手！不論是買來自用，或當作聖誕禮物亦是一個好選擇。



雙11優惠必買美妝推薦｜1.BENEFIT Badgal Bang! 壞女孩24小時持久眼線筆

眼線筆是每天化妝必備用品，一枝好用又持久的眼線筆更是打造立體眼妝的重點。BENEFIT 這枝24小時持久眼線筆，順滑易上色，防水防暈染，輕易畫出啞緻線條。而且附有暈染掃，輕輕一掃就能打造煙燻妝效，360零死角完美眼妝GET!

BENEFIT Badgal Bang! 壞女孩24小時持久眼線筆 (#深啡) HK$111 (原價:HK$180) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜2.Dasique九色暖棕大地色眼影盤

不論是眼妝新手或老手，大地色眼影就是隨便畫都不會出錯的色系。Dasique九色暖棕大地色眼影盤設有不同深淺的棕色調，淺棕色可以用來打底，像朱克力一樣的深棕色，就可以加深眼尾，可以輕鬆打造溫柔或型格的深邃眼妝，非常適合亞州女生膚色。

Dasique九色暖棕大地色眼影盤 ( #11 Chocolate Fudge) HK$111 (原價:HK$318) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜3.MAC 聚光塑影立體修容盤

一盒結合王牌Double gleam高光及神色鼻影Omega，零失手輕易雕琢輪廓，立體小顏立即擁有！Double Gleam 香檳金色粉質細膩不顯毛孔，可掃於鼻梁、鼻頭、下巴、蘋果肌，增加面部立體感。而Omega自然灰棕色可用作鼻影、眼影打底、加深眼窩輪廓，讓妝容更立體細緻。

MAC 聚光塑影立體修容盤HK$211 (原價:HK$355) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜3.MAC 聚光塑影立體修容盤 (01mall)

雙11優惠必買美妝推薦｜4.ETUDE HOUSE 修飾專家雙色修容餅

修容餅真的從來不嫌多！ETUDE HOUSE 這盒雙色修容餅以低肌膚原色半階的顏色為主，可以更自然柔和地修飾臉型和提升五官立體感，持久不脫妝，打造精緻妝容。

ETUDE HOUSE 修飾專家雙色修容餅 ( #1 Creator ) HK$111 (原價:HK$294) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜5.Cle de Peau鑽光透亮蜜粉

不少女生都大讚.Cle de Peau的蜜粉可以打造貼服持久、立體無瑕、充滿光感的完美妝效。這盒「完美定妝」奢華蜜粉，結合智能感光科技，12小時持妝同時預防過量皮脂分泌，輕輕一掃融合並調整膚色，修飾及細緻肌膚，打造柔和透光妝容。

Cle de Peau鑽光透亮蜜粉 (#1 Light) HK$611 (原價:HK$950) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜5.Cle de Peau鑽光透亮蜜粉 (01mall)

雙11優惠必買美妝推薦｜6.Anna Sui Fantasia 童話獨角獸淡香

以童話故事為設計意念，瓶頂的金色獨角獸揚蹄飛騰，就如乘載著大家奔向奇妙的魔幻旅程，引領走進童話國度。香水中前調為: 紅柚、黑醋栗、粉紅胡椒;中調為紫羅蘭、橙花、蘭花、覆盆子果糖;後調為黃金柏樹、雪松。花香果香調中略帶香辛味，正好反映Fantasia的繆思女神是個骨子裡個性叛逆、擁有自己主見的人設，是一位集甜美、獨特個性的女孩。

Anna Sui Fantasia 童話獨角獸淡香(30ml) HK$235 (原價:HK$588)立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜6.Anna Sui Fantasia 童話獨角獸淡香 (01mall)

雙11優惠必買美妝推薦｜7.LANVIN光韻冰曦女性淡香水

承襲光韻系列圓形瓶身，光韻冰曦瓶身顏色則轉化為霓虹透紫融合銀白色。瓶上鑲嵌著小巧白色鑽石，象徵著永恆的愛與純潔。前調為柑橘、蓮花葉、火龍果;中調為牡丹、水茉莉、山谷百合;後調為雪松、水晶琥珀、麝香。

LANVIN光韻冰曦女性淡香水 (30ml) HK$211 (原價:HK$543) 立即購買

雙11優惠必買美妝推薦｜7.LANVIN光韻冰曦女性淡香水 (01mall)

雙11優惠必買美妝推薦｜8.COACH水漾之花女士淡香精

瓶身設計以充滿少女心的粉紅色為主，香水揉合茶香玫瑰、茉莉花和梔子花的沁人香味。前調為鳳梨、粉紅胡椒、香檸檬、檸檬、柳丁;中調為玫瑰、茉莉、梔子花、希蒂鶯;後調則由香草、 廣藿香、木質香、檀香木和麝香典雅收尾。

COACH水漾之花女士淡香精(50ml)HK$411 (原價:HK$1088) 立即購買