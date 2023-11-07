MUJI雙11優惠｜低至$26入手秋冬服飾/生活用品 會員額外折上折

【雙11優惠/雙11光棍節2023】MUJI無印良品減價優惠！相信不少女生都十分鐘情MUJI無印良品的產品，因為日系簡潔風格十分容易融入家中，加上親民價錢能夠無痛入手小物、改變家居。近日MUJI無印良品亦乘著雙11光棍節，門市與官網同步推出「無印良品週間MUJI week」優惠，由食品、收納用品、秋冬服飾到家具都以優惠價格發售，優惠期間隨時售完，大家要把握機會入手！



MUJI 由即日起至11月至12日推出「無印良品週間 MUJI week」，多項產品都有參與其中，從服飾到生活用品都一一涵蓋到，精選商品更低至7折，另外 MUJI會員更可享有額外9折優惠！優惠豐富，《01女生》在此精選出以下8款抵買優惠商品推薦：

MUJI 無印良品由即日起至11月至12日推出「無印良品週間 MUJI week」 優惠豐富（MUJI ）

MUJI week優惠：1. 女裝有機棉混平織寬鬆套頭衛衣【最抵價HK$164.16】

秋冬之際，最舒適不過就是穿著一件寬鬆的套頭衛衣，能夠一穿即打造出休閒風格，而且這款衛衣用上抓絨材質，觸感柔軟又保暖，能夠解放雙手，不用額外配搭大衣！

MUJI week優惠：1. 女裝有機棉混平織寬鬆套頭衛衣（MUJI）

女裝有機棉混平織寬鬆套頭衛衣

原價$228，優惠期間減至$182.40

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$164.16即可入手！



MUJI week優惠：2. 女裝有機棉直腳牛仔褲【最抵價HK$207】

不論休閑、優雅風格都能夠輕鬆配搭到的牛仔褲，絕對是衣櫃必備單品！這款有機棉直腳牛仔褲，直筒設計加上彈性材質，能夠修飾腿部的缺點，輕鬆打造筆直長腿！

MUJI week優惠：2. 女裝有機棉直腳牛仔褲（MUJI）

女裝有機棉直腳牛仔褲

原價$288，優惠期間減至$230

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$207即可入手！



MUJI week優惠：3. 女裝輕量無領羽絨背心【最抵價HK$265.68】

雖然香港的冬天姍姍來遲，現在入手羽絨背心看似言之過早，但其實羽絨背心不單可以作為旅行好物，而且這款輕量無領羽絨背心能夠摺疊，可以方便隨身攜帶，成為你的秋冬保暖好幫手。

MUJI week優惠：3. 女裝輕量無領羽絨背心（MUJI）

女裝輕量無領羽絨背心

原價$328，優惠期間減至$295.2

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$265.68即可入手！



MUJI week優惠：4. 女裝撥水加工連帽長外套【最抵價HK$412.2】

想擺脫秋冬服飾只有單一的厚層穿搭？長版外套將會是你的秋冬衣櫃不可或缺的單品！不想花時間思考穿搭時，只需將長版外套搭配高腰牛仔褲及皮靴，便輕鬆打造出率性造型。若想打造出幹練、上班感，只需混搭西褲或同色調打扮即可！

MUJI week優惠：4. 女裝撥水加工連帽長外套（MUJI）

女裝撥水加工連帽長外套

原價$680，優惠期間減至$458

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$412.2即可入手！



MUJI week優惠：5. 女裝有機棉混平織連身裙【最抵價HK$164.16】

睡眠對於每個人而言都是重要大事，要是睡不好的話，更會影響隔天的精神與效率！想有良好睡眠的話，就要打造出良好睡眠環境，睡衣亦是其中一環，若果選中材質刺肉的睡衣，一整晚都會翻騰難眠。這款觸感柔軟的抓絨連身裙，寬鬆舒適又無束縛感，讓你有個安睡好眠。

MUJI week優惠：5. 女裝有機棉混平織連身裙（MUJI）

女裝有機棉混平織連身裙

原價$228，優惠期間減至$182.40

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$164.16即可入手！



MUJI week優惠：6. 風扇低噪音【最抵價HK$352.8】

誰說冬天就不需要風扇的！其實風扇並非只有涼風功能，更有助空氣循環及調節室內溫差，帶來清涼恬靜、空氣流通的室內空間。

MUJI week優惠：6. 風扇低噪音（MUJI）

風扇低噪音

原價$490，優惠期間減至$392

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$352.8即可入手！



MUJI week優惠：7. 綠茶粉【最抵價HK$25.92】

近年養生健康的話題日漸普及，想早上喝杯醒神茶飲，又擔心咖啡傷胃？不妨選擇綠茶吧，綠茶含有豐富茶多酚，具有抗氧化功效，女生多喝亦有益處！而且茶葉與咖啡的作用類似，兩者都含有咖啡因，能夠刺激中樞神經系統產生醒神效果，但茶飲中的咖啡因含量較低，不傷胃同時能夠溫和地阻隔了腺苷的神經系統傳送，增強警覺性及抗睡意。

MUJI week優惠：7. 綠茶粉（MUJI）

MUJI 綠茶粉

原價$32，優惠期間減至$28.8

MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$25.92即可入手！



MUJI week優惠：8. 香氛蠟燭 柑橘【最抵價HK$97.2】

秋冬總令人感覺攰意重重，不想懶洋洋的感覺影響自己心情，不妨使用香氣產品轉換心情！既可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味，亦可以當作家居裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色！

MUJI week優惠：8. 香氛蠟燭 柑橘（MUJI）

MUJI 香氛蠟燭 柑橘

原價$108，MUJI會員購物，更享有額外9折，最後只需$97.2即可入手！

