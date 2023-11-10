Dyson 雙11優惠多重激賞 限時$111加購直髮夾/吸塵機/Airwrap

Dyson優惠2023！雙11優惠浪接浪，不少品牌都相繼推出限時優惠，由美妝護膚、服飾鞋履到家電用品都有。當提及家庭用品，相信大家都會聯想起Dyson。Dyson最近推出的雙11快閃限定優惠，不少熱門產品都有參與：Dyson風筒、Dyson 二合一空氣清新機、Dyson無線吸塵機等，文末附有信用卡尊享優惠碼折上折。想入手Dyson產品的女生，不要錯過以下的6大精選推介！



Dyson 推出11.11年度購物節優惠，推出多重激賞：「每日精選」、「震撼$111加購優惠碼」、「重磅$1,111加購優惠碼」及滙豐信用卡「最紅購物優惠 」。

Dyson 雙11優惠詳情



Dyson 雙11優惠：1.「每日精選」

不少熱門產品都有參與，每日精選產品低至67折起！



Dyson 雙11優惠：2.「震撼$111加購優惠碼」+「重磅$1,111加購優惠碼」

於11月10日及11日消費滿指定金額，限定名額33名顧客以超值價錢$111就可以加購直髮夾、吸塵機、Airwrap等指定產品。其他顧客消費滿指定金額亦可以以$1,111加購指定產品



Dyson 雙11優惠：3.「最紅購物優惠 」

只要於Dyson 以單一簽賬購買指定產品滿額，以滙豐信用卡付款及輸入優惠碼，即可獲得尊享優惠折上折！



Dyson 雙11優惠：1. Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機 折扣價$4,580（原價$5,980）

購買方法：Dyson官網

想購入Dyson 吸塵機的話，V12 Detect™ Slim將是個不錯的入門之選，有毛孩的小家庭或女生獨居使用更佳。Dyson 吸塵機機種繁多，乍看之下，Dyson V12、V15等機種相當類似，不過其實V12 Detect™ Slim 主打輕巧、具有自動清潔纏結毛髮及兼容寵物毛髮吸頭，相當實用。

Dyson 雙11優惠：1. Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機（Dyson）

Dyson 雙11優惠：2. Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝) 折扣價$2,980（原價$4,480）

購買方法：Dyson官網

Airwrap™多功能造型器利用氣流整髮，一支結合捲髮、順髮、乾髮多功能於一身，大家可以用上最短的時間以及最不傷髮質的方式，無痛輕鬆打造蓬鬆、柔順的時尚髮型。最令人心動的是，可以因應個人髮質需要，自選配件，不論長髮、短髮、瀏海都能夠照顧到！

Dyson 雙11優惠：2. Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝) （Dyson）

Dyson 雙11優惠：3. Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 銀銅色 折扣價$3,280（原價$3,780）

購買方法：Dyson官網

工作繁忙，歸家心切，洗澡後的護理每日如是，想節省時間的話，不妨入手Dyson Supersonic™ 風筒。輕巧造型能夠具快速乾髮、免受過熱損傷及抗毛躁於一身，呵護秀髮同時守護你的Me Time！

Dyson 雙11優惠：3. Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 銀銅色（Dyson）

Dyson 雙11優惠：4. Dyson Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機 折扣價$3,080（原價$4,180）

購買方法：Dyson官網

家務勞動費神又費心，想解放雙手、節省時間的話，這款 Dyson Digital Slim™ Fluffy可謂你的家居好幫手，它能夠輕鬆地從直立式吸塵機轉為手持吸塵機，加上渦旋式氣旋及100AW強勁吸力，能夠潔淨每個角落。最令人神往的是，只需一拉一按就可以順暢清空集塵筒，不用擔心灰塵飛彈的情況。

Dyson 雙11優惠：4. Dyson Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機（Dyson）

Dyson 雙11優惠：5. Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 HP00 折扣價$3,080（原價$4,480）

購買方法：Dyson官網

想擺脫秋冬鼻敏感的話，不妨入手這款三合一的風扇暖風空氣清新機，能夠智能淨化家中有害氣體、99.95%空氣中的污染物及致敏原，低調守護你的家居健康。另外，它具有冷暖風功能，加上Air Multiplier™ 氣流倍增技術，透過氣流倍增技術擴增附近空氣，那怕家中窗門緊閉都有暢順的淨化氣流。

Dyson 雙11優惠：5. Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 HP00（Dyson）

Dyson 雙11優惠：6. Dyson Corrale™ 直捲髮造型器星空藍粉霧色限定版 最抵價$3,680（原價$3,980）

購買方法：Dyson官網

頭髮經過漂染傷害，加上平日造型早已令到頭髮受損不堪？想護髮活髮，除了要挑選合適的洗髮、頭髮修護產品，造型器亦是重要一環。這款Dyson Corrale™ 曾榮獲國際美妝大獎，全新節日限定配色：十分夢幻的星空藍粉霧色，更能夠減少造型拉動次數以及減少 50% 熱傷害，輕鬆做到捲曲、波浪、柔滑亮麗直髮造型。

Dyson 雙11優惠：6. Dyson Corrale™ 直捲髮造型器星空藍粉霧色限定版（Dyson）

Dyson 雙11優惠｜滙豐信用卡「最紅購物優惠 」

購買指定產品滿$5,000輸入【HSBC500】全單再減$500

購買指定產品滿$3,000輸入【HSBC300】全單再減$300

