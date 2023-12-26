氧氣偽素顏｜5重點10分鐘打造乾淨清透妝感　寒冬通勤、早8堂必學

氧氣偽素顏教學越來越受歡迎，化妝新手不知道怎麼畫？



今天帶你了解超基礎「氧氣偽素顏」重點，夏天妝容儘量保持白開水般乾淨、清透，淡淡的看上去又降溫效果，不只10分鐘內可以搞定，若有似無的妝感完全是讓男友越來越愛你的節奏啊～

氧氣偽素顏5大重點，終於可以賴床到最後一刻了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

氧氣偽素顏重點

1. 透明感底妝

偽素顏底妝追求乾淨透明妝感，打造看似天生的好膚質。粉底質地必須輕薄並兼具遮瑕力，若臉上沒有特別明顯的瑕疵則輕拍一層即可，不需要另外再上遮瑕，儘量讓肌膚呈現原生肌的狀態。如果不想使用粉底液，也可以選擇有潤色效果的妝前乳搭配局部遮瑕，即能提亮膚色也能修飾肌膚毛孔！

2. 眉毛強調毛流感

眉毛主要以濃密的毛流感呈現，不需要刻意將眉毛的邊框畫出，避免看得出明顯的畫眉痕跡。只需在眉頭及眉尾處，用眉筆一點一點補充毛流感，也可以輕輕延伸眉毛長度來調整比例。若本身屬於濃眉系，可以利用眉膠畫出毛流，並用刷頭進行梳理。

同場加映：2023日本藥妝10大必買 氣墊粉餅、睫毛濃密精華、眼藥水、酸痛貼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

3. 無色彩眼妝

眼妝妝感一樣不能太重，強調若有似無。眼影建議以大地色、裸色系為主，只需稍微畫出眼周輪廓及微微加深眼皮皺摺，來達到消腫效果。眼線可選擇不畫，也可只畫內眼線；睫毛膏儘量使用大地色系，並要將睫毛梳開，打造根根分明的效果，才能讓雙眼看起來自然卻深邃！

4. 胭脂營造自然紅潤感

為了使彩妝能續航更久的時間，我們可以在化妝工具上同樣噴上定妝噴霧再沾取彩妝，這個步驟也能使彩妝焊在臉上不容易掉。

同場加映：定妝貼士｜藥膏式化妝5步曲 夏天不再溶妝浮粉 底妝持久一整天（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

5. 唇妝以潤唇膏代替

前面提到唇彩的顏色必須與腮紅色彩相近，建議選擇有滋潤效果的潤唇膏，水潤質地讓雙唇看起來更粉嫩不暗沉，也不會像素顏時那麼沒血色。若要使用唇釉也盡可能選擇淺色系，避免妝感太重喔！

延伸閱讀：

夏天脫妝真是夠了！2023 Dcard網友激推「超持久粉底液」TOP5，專櫃開架通通有！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】