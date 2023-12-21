秋冬長髮造型Top 5推介　伊莉莎白捲顯年輕、美拉德暖棕色超顯白

長髮控必看！長髮不只容易造成扁塌現象，若沒打理好在視覺上還會看起來非常沈重，導致整體比例略顯失衡。



來到寒冷的秋冬季節，不論是長髮還是中長髮都不妨稍微做些小改造，讓造型多了鬆弛及溫暖氛圍感。

這篇一起來看5款2023秋冬長髮圖鑑，看完立馬預約髮型師！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023秋冬長髮圖鑑

1. 層次公主切

與早期傳統的公主切不同，層次公主切融合了層次剪元素，看起來更靈動不生硬，也有助柔和臉部兩側的輪廓線條。層次公主切的位置一般落在接近下巴的位置，對下顎線有很好的修飾度同時與後面頭髮形成強烈對比，打理起來更輕鬆，也讓更多人能輕鬆駕馭。若把長髮綁起也不怕顯臉大，公主切瞬間讓五官更聚焦突出！

2. 果凍燙

果凍燙的捲度屬於中捲，波紋線條鮮明看起來充滿彈性，從髮根到髮尾都燙一遍完全是人間洋娃娃。果凍燙不只讓髮量看起來更多，也將髮質的光澤及柔順感凸顯而出，QQ的捲度也將嘴邊肉一併修飾！

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3. 伊莉莎白捲

伊莉莎白捲一般以蓬鬆S字型的大波浪呈現，搭配兩側往外翹的八字瀏海，盡顯溫柔優雅氣質。其大弧度能有效修飾臉部線條及高顴骨問題，同時讓髮質看起來更柔順。對於大捲度髮型總是會讓人擔心燙完會顯老，但伊莉莎白捲卻覺減齡效果，燙完年輕5歲不是問題！

4. 溫柔內彎

若不想將頭髮燙捲卻也不想頂著一頭直髮，不妨試試超簡單的溫柔內彎！在一般直長髮的基礎上將髮尾往內燙上C字型，打造圓潤飽滿的自然弧度，既能彰顯溫柔特性，也讓整體造型更有層次，即使從背後看也不至於單一死板。

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5. 美拉德棕

今年絕對要跟上的美拉德髮色，主要以暖棕色系為重點色調，中性髮色完全是初次染髮的首選。不論是在暖棕色調上添加酒紅色、橘紅色等，都是顯白且好駕馭的髮色選擇，只需依據個人喜好去挑選。這一類的髮色也是經典不敗，一年四季都看不膩！

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