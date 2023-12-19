台妹日本爆買美妝品Top 5　超人氣小黑瓶　這款遮瑕膏最多人買！

日本無疑是台灣人最愛的旅遊國家，綜合距離、費用、CP值等因素，日本自然成為大部分台灣人首選。



日本@cosme先前公開台灣人日本旅遊「爆買美妝品牌」TOP5，究竟台灣美妝控到日本都會爆買哪些美妝？有哪些值得囤貨？本文將一次揭曉！

台灣人遊日必買美妝TOP 5，大家去日本不妨留意一下~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 5. Lancôme

台灣人遊日必買美妝TOP5大家到日本最愛買的美妝品牌，Lancôme居然位居第五！Lancôme經典的小黑瓶、極光水、零粉感粉底一直以來備受台灣消費者喜愛，尤其擁有好口碑的小黑瓶更是抗老聖品，清爽好吸收的質地讓肌膚像是喝飽水一樣柔嫩充滿彈力。接下來要到日本旅遊的大家千萬不能錯過！

Top 4. SABON

台灣人遊日必買美妝TOP5香氛保養品牌SABON自從進駐台灣後話題不斷，從身體保養到居家香氛一手包辦。其中「經典沐浴油」更是榮獲2022年@cosme台灣美妝大賞「沐浴清潔」冠軍，同時也是2023年SABON年度熱銷排行榜中的亞軍，可見在台灣消費者心中有一定的地位。除了沐浴油，當然還有廣為人知的磨砂膏系列，建議還沒用過他們家「身體磨砂膏」的一定要嘗試！

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Top 3. KANEBO

台灣人遊日必買美妝TOP5到日本當然不能錯過入手日系彩妝的大好時機。從基礎保養到彩妝都涵蓋的KANEBO，不只是台灣人遊日必買，也是日本人自己的心頭好。尤其KANEBO「煥采新生美肌水」所提倡的「擦拭型美肌水」概念，肌膚淨化與保濕更升級，一擦瞬間擁有水煮蛋肌！

Top 2. DECORTÉ

台灣人遊日必買美妝TOP5身為日本頂級保養品品牌，既然人已來到日本，加上近期日幣匯率走勢持續下降，當然要趁此機會囤貨一波，絕對比在台灣櫃上買還要划算。黛珂最經典的「小紫瓶」早已成為日本當地的國民精華液，不只能提亮氣色，還有著撫平細紋，使用起來肌膚回春超有感！

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Top 1. &be

台灣人遊日必買美妝TOP5在台灣買不到的美妝品牌不能不收吧！冠軍是日本女星御用的彩妝師「河北裕介」自創品牌&be，其中以「雙色遮瑕膏」最為熱銷，一推出就造成熱烈討論。質地滋潤不厚重，保濕度及延展力都很優秀，堪稱是黑眼圈殺手，難怪一上市就造成口碑爆棚，還常常缺貨！

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