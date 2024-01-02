脫髮｜減肥戒食米飯或致脫髮　頭皮治療師教4大改善髮量稀疏方法

【脫髮/頭髮稀疏】減肥對不少女生而言是終生事業，不過原來戒食白飯有機會會導致脫髮問題！頭皮治療師 Shirley 近日分享指出飲食習慣和脫髮的關係，以及改善脫髮方法！



減肥戒食澱粉質卻嚴重脫髮 ?

過度節食戒食白飯，有機會導致脫髮。(freepik)

戒食白飯導致脫髮原因｜1.熱量攝取未達基礎代謝

如果攝取的熱量低於基礎代謝需要，身體會先將有限的營養提供給其他重要器官。相較之下，皮膚、指甲及頭髮就容易因為營養分配不均，而令頭髮變得脆弱,，容易斷裂及脫落。

戒食白飯導致脫髮原因｜2.未能攝取足夠蛋白質及澱粉

蛋白質及澱粉是頭髮健康所需的重要營養素之一，若缺乏足夠蛋白質及澱粉，可能會導致頭髮變得脆弱、易斷及脫落。

戒食白飯導致脫髮原因｜3.壓力大影響頭髮生長

不進食米飯往往伴隨情緒波動及壓力，長期或過度的壓力可能會令頭髮變薄、造成掉髮及髮量變少。

4大改善方法 回復健康髮絲

戒食白飯有機會會導致脫髮問題！(freepik)

改善脫髮方法｜1.均衡飲食

避免過度節食，保持每天攝取足夠熱量。可選擇進食牛肉、雞肉、糙米及薯仔以獲取高質量蛋白質及澱粉。

改善脫髮方法｜2.補充有助生髮的營養素

維生素可預防毛囊老化 ; 鋅可輔助蛋白質合成 ; 鐵有助頭皮吸收營養 ; omega 3 脂肪酸可防止毛囊炎症。

改善脫髮方法｜3.紓緩壓力

壓力大，加上睡眠質素差都可導致脫髮。大家平日可以透過運動、瑜珈去減輕身體壓力，每天最少有8小時睡眠時間。

改善脫髮方法｜4.定期檢查頭皮狀況

建議定期檢測頭髮生長狀況，避免患有頭皮、頭皮屑或頭瘡問題。同時，監測頭髮密度、頭髮粗幼度及留意異常脫髮跡象。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)