冬季脫髮｜不洗頭/吹頭增脫髮風險！杏仁蛋多攝6食物改善女性脫髮

冬季天氣轉冷，血液循環會相對變慢，而頭皮血液供應會減少，毛髮養分相對會減少，不但生長變得緩慢，毛囊失去足夠的滋潤性，所以冬季脫髮的機會會較高，進食什麼食物可以改善脫髮問題？



冬季是毛髮生長期最慢，毛髮脫落率則是最高。（網上圖片）

歐洲研究：冬季女性脫髮的機會最高

根據美國國立衛生研究院引用2009年瑞士的一份報告，一項針對823名女性的研究指出，毛髮的生長和脫落度具有周期性，夏季毛髮生長期是最高，脫落率是最低，第二就是春季。而冬季是毛髮生長期最慢，毛髮脫落率則是最高。

研究亦解釋，因為冬季氣溫下降，天氣寒冷及乾燥，頭皮血液供應會減少，毛髮養分亦減少，不但毛髮生長緩慢，再毛囊得不到充足的營養下，毛髮的脫落率也會增加。

冬季毛髮養分亦減少，得不到充足的營養下，毛髮的脫落率也會增加。（網上圖片）

冬季脫髮的其他3大原因

1）洗髮次數減少

女性在寒冷的時候，會減少洗髮的次數。可是，定期洗髮是護髮的最好方法，可以保護頭髮的健康。而每天或至隔天洗頭是最理想的次數，不但能有效洗去毛囊中的皮脂和污垢，還能保持毛囊的清潔。另外，定期按摩頭部，也能能促進頭皮血液循環，減少脫髮的情況。

2）不使用風筒吹頭

不少女性覺得熱風會破壞頭髮的纖維蛋白，導致髮質變得乾枯，所以採用自然風乾的方法，可是寒冷天氣再加上潮濕頭髮，頭皮容易滋生細菌及產生頭屑，使頭髮的角質層破裂，變得容易折斷甚至脫落。所以，還是用上風筒吹頭比較穩妥，也可噴上防熱噴霧再吹頭。

3）使用定型噴霧

冬季有多個大型節日，派對活動也會較多。女性為了髮型保持持久亮麗，都會用上定型產品，特別是定型噴霧或髮膠髮泥，這些產品會直接黏在頭皮上，並阻塞毛孔，若未能好好清理，頭髮會因缺少養分而掉落，加速脫髮的情況。因此，減少使用定型噴霧也是護髮的方法之一。

定型噴霧會直接黏在頭皮上，並阻塞毛孔，頭髮會因缺少養分而掉落。（網上圖片）

5種營養素對頭髮生長特別有幫助

1）鐵質

2）奧米加3脂肪酸

3）蛋白質

4）維他命 A、B6、B7、B12、C 及 D

5）鋅質



按下圖看哪6種食物可改善女士脫髮：

+ 8

女士改善脫髮6大食物

1）杏仁

杏仁的維他命E含量非常豐富，而維他命E是強大的抗氧化劑，已被證明可以增加頭皮的毛細血管循環，從而有助頭髮的生長。杏仁亦是植物性蛋白質和不飽和脂肪的來源，並有益於頭髮生長。

2）黑豆

黑豆含有對頭髮非常有益的營養素，豆類是植物蛋白的良好來源，攝入足夠的蛋白質有助於降低脫髮風險。另外，黑豆還含有鐵和鋅，有助於頭髮生長及提高頭髮密度。

黑豆是植物蛋白的良好來源，攝入足夠的蛋白質有助於降低脫髮風險。（資料圖片）

3）雞蛋

攝取足夠的蛋白質是頭髮生長的重要元素，雞蛋正是優質蛋白質的來源。雞蛋還含有一種生物素，有助產生角蛋白，是保持頭髮健康所必需的蛋白質。

4）蠔類

要說到支持頭髮生長的食物，蠔類是無可比擬的，是鋅和蛋白質的良好來源。美國南卡羅來納州註冊營養師Lauren Manaker表示，鋅有助調節體內雄激素的產生，當激素分泌失衡，毛囊對雄激素敏感度增加，頭髮就會從毛囊脫落形成脫髮。

蠔類是鋅和蛋白質的良好來源。（資料圖片）

5）南瓜

南瓜含有豐富的β胡蘿蔔素，身體會將​​其轉化為維他命 A，維他命A是頭髮和頭皮的滋養劑，可以防止頭髮暗淡和頭皮乾燥，並減少頭皮屑的出現。另外，發表在《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》雜誌上的研究指出，食用南瓜籽油可以幫助緩減脫髮的症狀。

6）奇亞籽

奇亞籽能提供良好的脂肪酸促進頭髮的生長，發表在《Journal of Cosmetic Dermatology》上的一項研究，評估了120名女性服用奧米加3脂肪酸和奧米加6脂肪酸後，對防止脫髮和減少頭髮稀疏問題有改善。

奇亞籽能提供良好的脂肪酸促進頭髮的生長。（資料圖片）

參考資料：U.S.NEWS／早安健康