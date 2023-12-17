保暖飲食｜發冷脫髮手腳凍幽靈血管作怪 ！吃對3食物促血液循環

身體發冷的原因之一就是血液循環不良。讓血液在體內流動的血管中，有九成以上都是微血管。堵塞的微血管就稱為幽靈血管，會讓身體慢慢出現各種不適症狀。要讓幽靈血管復活必需仰賴肉桂等香料，建議吃大餐減少冷飲，攝取維他命B雜誌、蛋白質與礦物質，藉由提升代謝效率來溫暖身體。



幽靈血管無法供應營養物質 造成高血壓、肝腎功能障礙、骨鬆

四肢如冰塊般發冷的人，可能有許多微血管已經變成幽靈血管了。如此一來，就無法充分地供應營養物質、回收不必要的物質，逐漸發展成黑斑、細紋、髮量稀疏、高血壓、肝功能障礙、腎功能障礙、骨質疏鬆症、失智症等形形色色的疾病。

寒冬喝什麼來暖身？網友討論度排行（按圖👇👇👇）

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喝熱飲可加肉桂 1天不超過10克

要讓幽靈血管復活必需仰賴肉桂、博士茶與蓽拔等香料。想要每天攝取的話，肉桂是最方便的。所以每天喝熱飲時，撒兩三下、約0.6克的肉桂粉，一天攝取10克以上就算過量，請特別留意。此外，進食時咀嚼30次以上，有助於提升營養的吸收率、促進代謝，還能溫暖身體。因此，確實咀嚼是相當重要的。為了擊退身體的發冷問題，也別忘了攝取維他命B雜以製造必需的能量。

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低體溫和身體發冷都會影響代謝

正常體溫在36度以下的人屬於低體溫，是容易因身體發冷而水腫的類型。低體溫時，內臟會因為發冷而運作不佳，基礎代謝也會降低15％左右。還會拖垮血液循環與腸道運作、削弱老舊廢物的代謝能力與免疫力。低體溫與身體發冷雖然是兩碼子事，但卻會在體內造成相同的結果。

吃大餐少喝冷飲 多攝取B雜、礦物質和蛋白質

若是不覺得冷但卻體溫偏低，或是體溫不低但卻覺得有慢性發冷困擾的人，都有老舊廢物代謝不佳、容易水腫的問題。這時請藉由溫暖身體、強化幫助「氣」運作的「溫煦」功能，從體內改善這個問題。為此的第一步，就是打造能確實吸收營養的身體。年底吃大餐的機會增加，請減少冷飲的飲用量，改由溫熱湯品吧。再刻意攝取維他命B雜、蛋白質與礦物質，藉由提升代謝效率來溫暖身體。

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12月第一周適合吃咖喱和韭菜

想改善身體發冷問題的人，建議養成早上吃咖喱的習慣。只要在日常食用的味噌湯裡，添加一茶匙的咖喱粉即可。若再搭配韭菜等蔥屬食材，還可以預防感冒。咖哩粉中含有許多中藥會使用的生藥，像是胃藥、止咳、調整肝臟功能、改善發冷、減輕壓力、抑制炎症、抗菌等，可望帶來許多效能。所以製作湯品或炒物的時候可多多添加。此外也可以把咖喱粉撒在剩菜上，改造成咖喱口味。

韭菜是含有大蒜素的蔥屬植物，抗菌作用很強，並可提高免疫力。大蒜素可提高維他命B1的吸收以促進代謝，有助於改善發冷與預防疲勞。β-胡蘿蔔素的含量在蔬菜中首屈一指，可以抗氧化並強化所有黏膜，包括喉嚨、鼻腔、眼睛、胃部與腸道等。

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12月適合的香料：黑胡椒

黑胡椒中的胡椒鹼可以幫助消化、抑制發炎與緩和疼痛。此外還可以促進血液循環與能量代謝，可望緩和喉嚨或鼻腔不適等冬天特有的困擾。炒物、味噌湯、火鍋、茶品、白飯等，無論是什麼料理撒上黑胡椒都不奇怪，所以請務必活用。此外冬季的日照時間縮短，血清素、內啡肽的分泌量也減少，黑胡椒可促進兩者的分泌，讓沮喪的心情恢復清爽。

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