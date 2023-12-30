韓國彩妝｜Stylenanda 品牌去向未明？K-Beauty頂流終止網頁營運

【Stylenanda/韓國美妝】近年韓國風潮正盛，除了大熱的名星團隊，到潮流趨勢、穿搭造型、護膚美妝都有一股「韓風」。若然有留意開韓國美妝的女生，都會對Etude House、Stylenanda、3CE等品牌相當熟悉，不過這些一代K-Beauty彩妝品牌卻在時代巨流間慢慢停步。



自今年4月Etude House全面撤出香港市場，近日連曾經瘋迷不少少女的韓國網購神話Stylenanda都在官方網頁上指出會終止國際英文版的營運，往後品牌方向有待商榷。

Stylenanda終止國際營運版（Stylenanda）

22歲金素熙一手打造韓國網購神話

Stylenanda 以高品質、親民價格收獲人心，這個紅遍海外的韓國品牌，是金素熙 2005年開設，由網一步一步走過來，後來2009年更打造美妝系列：3 Concept Eyes（3CE），Stylenanda更成為韓國時尚的代表之一。

Stylenanda 以高品質、親民價格紅遍網絡、海外 (IG@sora_pppp)

2018年品牌高峰期 被L'Oréal以4000億韓元收購

隨著Stylenanda線上線下的生意火紅，2015年品牌銷售額已獲破千億的成績，而且每年的營業額持續增長，隨之而來亦開設不少副線：個性化的chuu、女性化的speak undervoice、黑白潮牌的KKXX等。

Stylenanda可謂全方位打進女生市場，每一個範疇都可見它們的跡影，不少單品亦造就極大迴響：Chuu的-5kg牛仔褲、賣斷貨的3CE唇釉、全粉紅明洞旗艦店Stylenanda Pink Hotel等等。正因為如此盛大的影響力，連全球最大的化妝品集團 L'Oréal集團都想收購旗下！2018年，L'Oréal以4000億韓元（拆合約29億港幣）收購了Stylenanda 70%的股份，年僅35歲的金素熙搖手而成億萬富翁。

疫情衝擊 發展步伐被腰斬

正當Stylenanda 發展如日中天，卻遇到疫情衝擊，在2022年先後終止了台灣、日本官方網站的營運，包括社群媒體亦停止更新，統一合併至英文的國際版，等於形式上退出了台、日市場。而2024年1月，Stylenanda更會全面停止英文國際版營運。

電商正值的時候退下，令人驚訝品牌的去向。目前 3CE Stylenanda 在海外還有中國、香港、澳門等地仍有分店，未知品牌會否繼續發展中國市場。