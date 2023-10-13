健身永遠不會太遲！60歲韓國夫妻克服一切 半年收獲腹肌馬甲線

你有幻想過自己步入花甲之年的的模樣嗎？當提到年老、六十歲，不少人也許會想到皺紋、皮膚下垂、體型走樣等等負面情況，不過其實只要鼓起勇氣稍作改變，年老並不是可怕、令人避之則吉的一個存在。我們在任何年齡都可以活出自己喜歡的模樣，當中健身運動更是我們每一個人一生的課題，荷蘭曾有研究指出：50歲時適度鍛鍊能延長1.5年的壽命，高強度運動則能達到兩倍效果，延長壽命超過3年！



想知道勇於嘗試、面對年老的結果？除了能夠收獲正向人生，不被年齡定義外，更是凍齡秘訣所在，所言非假，一起了解到這對韓國夫妻一躍而成健身紅人的故事吧！

60歲韓國夫妻克服一切（IG@okdong_fit）

懶惰理由人皆有之 健身全因女兒一句話

在社交媒體上的「okdong_fit」坐擁近30萬粉絲，他倆擁有著令人羨慕的驕人身材：人魚線、6塊腹肌，不單肌肉線條出眾、外貌亦非常凍齡，完全看不出他們已經61歲及56歲！

健身全因女兒一句話（IG@okdong_fit）

其實在擁有這個結果之前，他倆都是一對平常不過的夫妻：結婚30多年，育有一子一女。而跨出改變的步伐，因為當時韓國的健身風氣盛行，不少人都有進行一個「六個月挑戰」，以短短6個月的時間去記錄改變自己的外形變化。全賴遠在美國的女兒，一知道這個風氣後就鼓勵自己的父母，促使這件美事發生。女兒深知父母年輕時都非常熱愛運動：父親年輕是名業餘運動員，退役過後就轉戰足球，不過因為一次意外，導致父親的膝蓋出現問題，不便於行。而母親亦是前游泳隊成員，非常熱愛普拉提，只是產後腰痠及生活節奏改變，令她不得不放棄掉運動習慣。

你們要不要試試？ okdong_fit女兒

「六個月挑戰」 自律日常挑戰 互相監督

在女兒的鼓勵與說服之下，他們決心再度重拾運動，更成為互相的好夥伴。他們分享在工作結束後就會一起運動，大約一週健身5到6天。那怕沒有外出重訓，居家亦會一起作瑜珈、拉伸或簡單訓練。

不單止互相監督，他們亦不時分享自己的訓練心得與影片，勤力的網民笑稱為「特種兵式健身」，他們在飲食管理上亦相當用心，全家一起吃健康餐，吃飯分量亦會用上秤量。在兩者配合下，兩人不單練出好身材，兩人原有的身體痛症問題亦大為改善，更重燃起兩人初戀時的甜蜜火花。

我們不會退休，會把運動堅持到底 okdong_fit

腹肌、馬甲線成就新人生 收獲年輕自我

經過這個「六個月挑戰」後，就著成積而言，他倆已經超額完成。不過，他們指這個作息亦令他們更感舒適，所以就一直維持至今。雖然有時候他們亦會偶爾鬆懈、體驗日常，吃一點點路邊小吃。而且，在身材變好後，兩人亦更為勇於挑戰，嘗試不同衣著風格，女兒亦指變潮後的父母，是在熟齡年紀迎來了穿衣自由！

收獲年輕自我 勇於挑戰（IG@okdong_fit）

的確年老會帶來不少改變，但隨年月增長的，亦有我們的智慧與人生歷練。最能夠改變我們的，就是跨出行動的一步，將自己成就一個更好的模樣，在任何年齡都發光發亮。你又有否想做的事，遲遲未跨出那一步呢？那件事並非想像中那麼困難，限制自己的從來都是自己。