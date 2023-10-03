20歲女分享驚人減肥前後照！5個月以4健康方法狠減86磅至今不反彈

減肥瘦身方法｜許多女生都在追求更瘦，想盡辦法讓自己減肥成功，但對於難瘦的女生來說，瘦身簡直是遙不可及。中國有一位年約20多歲的年輕女生，就屬易胖難瘦的體態，感到非常自卑，所以下定決心減肥。最終在5個月內，以4健康方法成功減走70斤（85.9磅），整個體態有了大改變，以及也變得更自信。



20歲女由218磅減132磅 狠減86磅（小紅書@喵辣）

20歲女由218磅減132磅 狠減86磅

有一位年約20多歲的年輕女網民「喵辣」，在社交平台小紅書分享，她是的體重最高峰是198斤（218磅），加上身高有1.72米，使她看起更臃腫笨重。她提到過去20多年，反反覆覆試過很多減肥方法，曾經也試過1個瘦20斤，但很快就反彈了，而且也使身體變差。最終她以健康有效的方式，足足瘦了70斤（85.9磅），也保持了此體重兩年了﹐期間不曾反彈。

減肥瘦身方法1. 調整飲食習慣＋不用運動（小紅書@喵辣）

減肥瘦身方法1. 調整飲食習慣＋不用運動

女網民分享自己在前60天﹐都是從飲食入手，完全沒有運動，她會等到調整飲食習慣至，體重完全不會再因飲食而減重時再運動。她提到調整飲食習慣很重要，因為假如一開始就極端節食，等到之後減重停止時，就很難調整飲食習慣，而極端飲食也很影響減肥進度。而她也分享她第一階段的食譜：

早餐：全麥面包 ＋雞蛋（三明治最佳）＋牛奶/黑咖啡（豆漿、無糖乳酪都可）

午餐：把主食換成原型食物：紫薯、紅薯、粟米、糙米、燕麥，蕎麥、碱水面包、蒟蒻麵、蒟蒻米

晚餐：凉拌菜或者蔬菜沙拉＋含豐富蛋白質食物（第一階段晩餐要減碳水化合物）



減肥瘦身方法2. 加入運動（小紅書@喵辣）

減肥瘦身方法2. 加入運動

由於這位女網民的體重基數太大，當到了第二階段除了要自律控制飲食外，還要開始加入運動。她選擇在睡前做帶氧運動，像是跑步、快走、行樓梯、跳繩、游泳、HIT等，選擇其中一樣，每次進行20分鐘。她分享提到剛開始的時候效果很明顯，成功減掉20斤（22磅）。

減肥瘦身方法3. 進入「減肥停滯期」 提高新陳代謝（小紅書@喵辣）

減肥瘦身方法3. 進入「減肥停滯期」 提高新陳代謝

這位女網民提到當自己減到140斤（154磅）時，就進入「減肥停滯期」，因為身體適應了現時的飲食，她分享提到自己的每日進食時間控制到8小時內，每餐只吃7分飽。她會7天不掉體重時﹐攝取高蛋白一天，或在原來的基礎上增加運動量；而14天完全不掉體重時，就真的進入「減肥停滯期」，她會把飲食改到減脂餐，以不同方法提高新陳代謝，這階段會比較辛苦，最重要是堅持。

7個提高新陳代謝方法

1. 多喝熱水

2. 多睡覺

3. 多吃蛋白質含量高的食物

4. 喝黑咖啡

5. 喝茶

6. 浸脚、泡澡

7. 吃含維他命B6的水果



減肥瘦身方法4. 身體塑形（小紅書@喵辣）

減肥瘦身方法4. 身體塑形

減肥後最重要是身體塑形，這位女網民是由218磅減至132磅，足足減了86磅﹐身體肌膚容易出現鬆馳，所以透過運動進行身體塑形就很重要。她分享她會早上做有氧運動，晚上則是無氧運動，她解釋是因有氧運動可減體脂率，若不先減脂，身體塑形會不明顯。

她分享提到身體塑形比減肥還要難，加上天生擁有肥胖基因，只要稍微多吃就會胖，所以最難的是堅持必須天天運動，即使肌肉疼痛也不能懈怠。因為只要一停上就有機會覆胖，但她現在已經養成習慣，至今已2年也不曾反彈。