脫髮｜頭髮變幼易斷或是脫髮先兆　頭皮治療師教5招自測頭髮稀疏

【脫髮/頭髮稀疏】脫髮問題近年有年輕化的趨勢，不少「後生仔女」都被不同程度的頭髮稀疏問題困擾。頭皮治療師 Shirley近日就分享指出5大脫髮先兆，讓大家及早預防警惕，把握到治療的黃金時機。



脫髮問題有年輕化的趨勢，即睇5大脫髮先兆 (freepik)

脫髮先兆｜1.吹頭髮時脫髮數量大增

頭髮脫落多數是在洗頭及吹頭的時候，但如果持續地發現吹頭時的脫髮數量維持在40-50條，就可能有脫髮及頭髮稀疏問題，需要注意頭髮護理。

脫髮先兆｜2.輕拉時掉落3-4條頭髮

將手插入頭髮根部，手掌微張並緊貼頭部， 然後併攏五指夾住頭髮再向外拉，重複6-8次。若輕扯的話，仍能掉落3-4條頭髮，即代表頭髮幼細，而且處於脆弱狀態，導致頭髮變得稀疏，是脫髮先兆之一。

脫髮先兆｜3.濕髮時梳頭露出30%頭皮

若濕髮梳頭時，頭皮面積已露出30%，就屬於頭髮稀疏。單靠普通頭髮護理其實未必足夠，應該及早進行預防脫髮療程，拯救秀髮。

脫髮先兆｜4.眉毛與髮際線相距超過7cm

將指頭貼於眉毛之上，如果髮際線與眉毛相距的距離超過三指寬，又或者7cm，就有可能是高額頭或髮際線後退。

脫髮先兆｜5.髮線分界超過5mm

若照鏡時發現髮界越來越闊，超過5mm又或者露出頭皮範圍越來越多，就屬於頭髮稀疏，建議盡快處理預防脫髮。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)