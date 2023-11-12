髮際線後移是脫髮先兆！頭皮治療師揭8大壞習慣導致頭髮稀疏

脫髮/髮際線後移｜不少女生都會有種感覺是隨年齡增長，額頭好像越來越高，髮際線亦開始向後移，接近變成「M字額」。其實除了遺傳原因之外，日常生活習慣亦有可能導致髮際線後移情況出現。頭皮治療師 Shirley 近日公開5大髮際線後退特徵及

8大成因。及早發現症狀，避開脫髮危機！



髮際線後移5大特徵

髮際線後移問題，不容忽視。(www.freepik.com)

Shirley在分享中指出，出現髮際線向後移是極為普遍的頭髮問題。但切忌忽視，否則容易令情況惡化，最後導致脫髮。若果出現以下其中1樣特徵，就代表是髮際綫開始向後移的症狀。

1) 額頭變得比以前寬闊。

2) 髮際線脫髮量增加。

3) 髮際線的頭髮開始變幼細。

4) 髮際線的胎毛變小，甚至消失。

5) 額頭兩側的發際綫比中間部份更後。

8大導致髮際綫先後移原因

沒有徹底沖洗乾淨洗頭水都會影響頭皮健康。(www.freepik.com)

髮際線後退原因1｜遺傳

遺傳所佔的影響程度大約為25%，即是代表如家人有脫髮遺傳基因，亦有機會沒有遺傳到，反之亦然。

髮際線後退原因2｜飲食生活紊亂

每日攝取的飲食營養可以直接影響頭髮的生長程度。若然無法均衡攝取營養，頭髮亦無法健康成長，甚至不能增長。另外，進食太多動物性油脂食物會影響血液循環，令營養無法運送至頭皮。

髮際線後退原因3｜睡眠不足

頭髮平日會受到紫外線損害，而睡眠時間正是頭髮自我修復的時候。假如睡眠不足，頭髮亦會缺乏時間修復。

髮際線後退原因4｜血液循環不良

由於頭皮上分布很多微血管，意味血管就是將養分傳送到頭髮的重要來源。假如血液循環不良，即使飲食生活健康，養分亦無法運送到頭皮。建議平日多做運動，避免吸煙，有助血液循環。

髮際線後退原因5｜壓力過大

生活中若然過度累積壓力，便會影響自律神經，令交感神經變繃緊，造成血管緊縮，血液就無法順利流到頭皮。當自律神經失調，就會造成器官機能下降，無法吸收及製造頭髮最重要的蛋白質。

髮際線後退原因6｜不正確保護頭髮

平日生活中，大家不知不覺做出傷害頭髮的行為，如：錯誤使用不適合的洗頭水、沒有徹底沖洗乾淨洗頭水、洗頭後沒有用風筒徹底吹乾頭髮、缺乏做好頭皮防曬及維持固定分界線等。

髮際線後退原因7｜經常染燙造成受損

染燙並不會直接引發脫髮問題，但會令頭皮受損，間接影響頭髮健康，造成脫髮的隱憂。染燙時所使用的化學藥水對頭皮負擔十分大，部份人甚至會有頭皮刺痛症狀，容易造成濕疹、脂漏性皮膚炎、頭皮痕癢及頭皮老化等後遺症。

線後退原因8｜過量飲酒

若攝取過多酒精，身體會為了分解酒精，而消耗頭髮生長時所需要的氨基酸及維他命，造成頭髮營養不足，從而令新陳代謝出現停滯，影響頭髮生長。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)