章小蕙60歲仍是髮量富翁！3招神級護髮秘訣　排水口不再塞滿頭髮

要說起演藝圈的髮量王者，名單內一定要提到的人物絕對有陳妍希！



章小蕙髮量真是多到驚人，彷彿掉髮這樣的困擾從沒發生過，今天小編就深扒3招章小蕙「零掉髮」護髮秘訣，同場加映2023護髮品推薦，只要用對方法、選對產品，你也能和「帶貨女王」一樣把60歲活成18歲。

章小蕙3招神級護髮秘訣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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章小蕙「零掉髮」護髮秘訣

1. 梳順頭髮

章小蕙在小紅書上分享，因為自己出道在沒有修圖、修片的年代，所以髮量一直都是紮紮實實的濃密，也下足了許多功夫。像是平常無論是睡前、睡醒或洗髮前後，她都一定會用梳子將頭髮梳順、避免髮絲糾結，就不會不小心拉扯到頭皮造成落髮問題。

2. 按摩頭皮

另外，她也會使用頭皮按摩梳，搭配頭皮精華，來反覆按摩頭皮5分鐘，尤其更要加強髮際線兩側，這樣的按摩方法可以頭皮促進血液循環、舒緩頭皮壓力，進而給髮絲更健康良好的生長環境，自然而然地就能減緩掉髮問題。

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3. 兩套以上護髮、洗髮品交替使用

最後，也是最關鍵的！章小蕙建議大家平常可以常備2套以上護髮或洗髮產品在家，並輪流交替使用，因為我們的頭皮就像是人的第二張臉，也會因為季節、環境與身體狀況而隨時變化，這時候如果可以有清潔、修護或保濕等等兩種以上的功能型護髮品，就能應對各種狀況。

2023護髮推薦：

ORBIS瞬效護髮系列-史努比限定版

ORBIS超人氣護髮神器「瞬效護髮美容液」、「瞬效護髮噴霧」在今年換上超可愛的史努比線定包裝，前者採用高保濕水乳質地，滋潤卻不厚重，塗抹瞬間就能撫平頭髮的乾燥，而且還能乾濕髮兩用，噴霧則主打超細緻水霧能零死角修護頭髮，蘊含多種美容成分，能守護髮絲不受熱風傷害，兩款都是實用度爆棚的優質護髮品。

KUNDAL昆黛爾 受損修護系列

編光是看到大勢男團TXT代言就被燒到不行！來自韓國的輕奢香氛護髮品牌KUNDAL昆黛爾為受損髮、自然捲髮質研發全新「受損修護系列」，囊括洗髮乳、護髮乳、免沖洗護髮乳與髮香精華噴霧4款新品。全系列皆採用「雙重鏈鍵科技」，藉由蛋白質鏈結系統和含有６種玻尿酸的水分補給幫浦，內補養份外保水，打造零瑕疵的綢緞柔順秀髮。

還經韓國KC Skin 研究中心臨床實驗認證，使用一次即可為髮絲增強99.47%毛髮蛋白質鏈結，讓頭髮更強健，連續14天後更可改善粗糙角質25.57%，而且全新「粉光柔亮配方」還選用韓國國花木槿花、法國玫瑰、鬱金香三種粉色花瓣萃取物打造出專業沙龍級護髮成分，以豐富的花青素增加髮絲亮澤度，讓髮絲無需濾鏡或額外打燈，也能綻放仙氣滿滿的天使綢緞光！

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TSUBAKI 金耀瞬護髮膜

熱賣1.3億、網友激推的「思波綺金耀瞬護髮膜」全新升級啦！添加能高效修護髮質損傷的離子修護成分，與富含頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白的2倍黃金修護成分，加乘0秒沙龍修護核心技術─超導瞬護髮芯技術、鎖水包覆技術與密集修護成分、髮絲損傷修護機能等獨特技術，可使修護成分深層滲透至髮芯，讓頭髮回復健康活力，居家護髮就能享有沙龍級呵護！

L'Oréal Paris 金緻護髮精油限量版 晨光裸木香 (暖木裸香)

2023年秋天巴黎萊雅推出史上第一支木質香調香水髮油，以純淨如棉花般柔軟蓬鬆的高段裸感清香，開啟治癒的秋冬時光，持久香伴72小時，時刻散發自然極輕透的裸木芬芳，猶如穿上若有似無的訂製偽體香，超高濃度雪松植萃精華及白棉木精油，能深層撫平乾枯毛燥，使秀髮重現柔順亮澤感，搭配獨家Wonderlite輕裸科技與高滲透微分子技術，輕盈修護強健髮絲，一滴即深入直達髮芯修護，實現柔順、光澤、輕盈的絲滑晨光髮！

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