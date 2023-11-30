白頭髮突然變多？5個壞習慣導致一夜白頭　做好1件事白髮少7成！

白髮突然變多？長白髮不只是中老年才會發生的事，現代人隨著壓力漸增、不良習慣等等因素，導致越來越多少年白出現，看起來瞬間老好幾歲。



以下就盤點5大超NG壞習慣，讓我們更深入了解長白髮的原因、逐一攻破，就能養回烏黑秀髮！

令你生白頭髮的5個壞習慣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

長白髮原因&壞習慣：

1. 忽略頭皮防曬

有沒有發現髮際線、髮型的邊緣最容易開始冒出白髮，這就是因為這些部位最容易暴露在陽光下，受到紫外線刺激，容易使頭髮容易變黃變淡、受損，甚至讓黑色素細胞損傷，因此外出戴帽子、撐陽傘就格外重要啦！或是擦上防曬頭皮水也能加以預防長白髮。

2. 壓力太大

一夜白髮是真的！最主要是因為壓力會導致人體內釋放「腎上腺素 」，而腎上腺素則會通過刺激交感神經系統，進而損害頭髮顏色的黑色素幹細胞、導致頭髮變灰白。建議可以適時通過運動、聽音樂、看電影、聊天交友，來幫自己舒緩減壓，避免壓力和白髮一起找上門。

同場加映：白髮染髮｜髮型師5款遮白髮髮色推薦 冷茶棕修飾銀髮自然又減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. 頻繁染燙

如果太頻繁地染燙頭髮、使用劣質染劑，也很容易對頭髮造成損傷，一般情況下建議兩次染燙間隔不能少於半年，如果發現自己白髮變多，也千萬別一味地依賴染髮，不然這樣只是治標不治本啊！

4. 不均衡飲食

頭髮大部分是由角蛋白、蛋白質組成的，因此也和我們的體內營養素習習相關，如果亂吃垃圾食物也很傷髮質，建議平時可以多吃些魚類、蛋豆類、綠葉蔬菜、核桃、芝麻這些富含蛋白質的食物，正是抗白髮的最佳秘密武器，只要改變不均衡飲食這個壞習慣，至少能減少白髮70%！

同場加映：防衰老｜腎血虛長白髮 中醫分享1茶2調理 60+亦能養出烏黑秀髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

5. 抽煙、熬夜

抽煙、熬夜、作息不正常會打亂我們的自律神經，進而影響生長激素的分泌和全身血液循環，這也是為什麼喜歡抽煙、熬夜的人最容易長白髮，但很多人都忽略了這點。所以，為了健康的髮質，最好在晚上11:00前就寢、確保一天睡滿7.5小時、減少抽煙，才能有效避免白髮纏身！

延伸閱讀：

曾被三星豪門拋棄、52歲長得像25歲！《假面女郎》高賢廷4招保養祕訣曝光

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】