減肥｜冬天是黃金瘦身期！營養師教食6營養素+改變小習慣助燃脂

【減肥瘦身/ 燃脂秘訣 】減肥是一年四季的事，不過一到冬天不少女生都擔心食太多，運動少而令體重上漲。台灣營養師高敏敏，就指出其實天氣凍反而有助瘦身，更教大家補充進食以下營養素及調整生活習慣，令瘦身效果更事半功倍。



台灣營養師高敏敏日前分享，冬天瘦身秘訣及有助燃燒脂肪的貼士，希望幫助努力減肥的女生們能有理想的身材及身體狀態。而她亦提醒，維持身材的關鍵最重要是選健康營養的食物、規律生活作息及持之以恆。正在減肥路上的你，不妨參考以下建議。

把握冬天剷脂期！6大營養素有助瘦身

雞蛋含有優質蛋白質 (freepik)

瘦身燃脂營養素推介｜1.血清素

許多人在飲控初期，容易壓力大，稍微節制一點，就馬上暴飲暴食。而血清素有調節荷爾蒙、穩定情緒、增加好心情以及降低壓力荷爾蒙的效果，自然就有助控制飲食。含血清素食物例子有雞蛋、豆乾、起司、深綠蔬菜等。

瘦身燃脂營養素推介｜2.優質蛋白質

蛋白質含量較高的食物，可以產生較高的食物熱效應，再搭配適當的運動，可以更有效幫助肌肉生成。含優質蛋白質食物例子有雞蛋、雞胸肉、豆腐、黑豆等。

瘦身燃脂營養素推介｜3.膳食纖維

膳食纖維可增加飽足感，餐前吃膳食纖維可墊墊胃，也可以幫助腸胃蠕動、排便順暢、維持血糖的穩定。含膳食纖維食物例子有黑木耳、地瓜葉、香菇、海帶、奇亞籽等。

瘦身燃脂營養素推介｜4.維生素D

三文魚含有維生素D。 (freepik)

維生素D可促進血清素的生成、增加好心情、穩定情緒。而血清素會使大腦發出「飽食」的訊息，不易嘴饞想吃零食。還可以提升有氧代謝力、幫助運動後肌肉的恢復。含維生素D食物例子有三文魚、秋刀魚、黑木耳等。

瘦身燃脂營養素推介｜5.維生素B群

維生素B群參與蛋白質、碳水、脂肪的代謝，而水溶性維生素不容易儲存在人體內。所以減脂時期可以多多補充，幫助維持好的代謝力，還能預防暴飲暴食、憂鬱症狀。含維生素B群食物例子有麥、瘦肉、酪梨、牛奶等。

瘦身燃脂營養素推介｜6.鈣質

衛福部國民健康署建議，成人每日鈣質攝取為1000mg，而缺乏鈣質容易引發壓力肥胖，產生飢餓的代償。而營養師也建議大家可以維生素D及鈣質，兩者搭在一起進食，增加腸胃對鈣質的吸收。

四個生活小習慣助燃脂

每天喝水2000毫升助燃脂。 (freepik)

助燃脂小習慣｜1.控制食量

每餐吃8分飽即可，避免暴飲暴食。

助燃脂小習慣｜2.均衡飲食

幫助維持身體正常運作，不挑食、不節食、少吃加工零食。

助燃脂小習慣｜3.充足睡眠

睡眠不足會減少瘦素分泌、皮質醇升高，導致食慾增加。

助燃脂小習慣｜4.多喝水

每天喝水2000毫升，有助提高代謝能力、助排便、增加飽足感。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)