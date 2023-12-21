打邊爐湯底熱量大公開6類人小心進補！營養師教低鈉少油健康食法

秋冬飲食/養生飲食｜近日天氣寒冷，不少人都喜歡「打邊爐」，暖身同時亦是養生進補的一種。不過，揀選食材進補亦要小心，不要低估熱量及鈉含量，攝取過多卡路里誤墜致肥陷阱。台灣營養師高敏敏早前分享各大熱門火鍋湯底的熱量和鈉含量、打邊爐健康攻略及6類必須小心進補的人士。



不少人都會擔心打邊爐容易致肥，特別是冬天更容易因為天氣凍而越食越多。台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。最近，她為大家分享健康揀選打邊爐食材的攻略，更指出高危人士類別。她提醒大家，最重要把握「多蔬食、少加工、湯不喝光、不多加醬汁」原則，其實食火鍋進補，也可以吃得很健康。

秋冬進補火鍋湯底熱量大公開

秋冬進補火鍋湯底熱量大公開 (www.freepik.com)

以下數值約為飲完兩大碗湯（650ml) 之估值，而每份食材烹調方式不同，就有機會有差異。

1) 麻油雞 1000kcal/鈉含量1320mg

2) 薑母鴨 900kcal/鈉含量2700mg

3) 麻辣鍋 850kcal/鈉含量3200mg

4) 羊肉爐 700kcal/鈉含量2400mg

5) 藥膳鍋 680kcal/鈉含量2291mg

6) 酸菜白肉 500kcal/鈉含量3600mg

當中，酸菜白肉鍋熱量最低但鈉含量是最高，這是因為酸菜由鹽去醃製。而建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），即代表飲2碗熱湯就會超標。因此，高敏敏就有以下飲食建議。

台灣營養師高敏敏建議打邊爐以青菜為主，以肉為輔，並多吃原型食材。 (圖片由台灣營養師高敏敏提供)

打邊爐健康攻略｜1.少油烹調 半水酒

麻油雞和薑母鴨絕對是冬天不可缺少，但因為皆加了酒做烹調，如果是有高血壓、尿酸過高的人士，務必小心攝取。建議減少酒及麻油的用量，並使用半水酒烹調。享用前，記得將浮油刮除，減少油脂攝取。

打邊爐健康攻略｜2.必加蔬菜

一般薑母鴨或麻油雞等火鍋都是以肉為主，建議加入蔬菜類，以增加膳食纖維的攝取。

打邊爐健康攻略｜3.輕醬料 避開稠醬料

少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，再加入少許醬油，當然享用最原味的口感也是最好的選擇。

打邊爐健康攻略｜4.少吃加工製品

以原型食材為主，避免進食蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

打邊爐健康攻略｜5.量身打造

了解食材適不適合自己也很重要，一般人建議以青菜為主，以肉為輔，並多吃原型食材，也可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

6類必須小心進補的人士

小心進補人士類別｜1.易嘴破、皮膚濕疹者

已處於嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補，恐加重發炎狀況，反而延長病情。

小心進補人士類別｜2.自體免疫疾病者

若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾廯患者，進補可能導致免疫過度亢進。

小心進補人士類別｜3.糖尿病者

建議以少油、高纖食材為主，像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，則要注意攝取量以免血糖過高。

小心進補人士類別｜4.高血壓者

建議烹調時，減少使用的酒量及醬料以免血壓過高。

小心進補人士類別｜5.痛風患者

減少飲湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意食肉的份量，並多喝水。

小心進補人士類別｜6.腎臟病患者

由於湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，所以腎臟疾病的患者要注意攝取量。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)

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