便秘飲食｜上班族壓力大易便秘　營養師推10大通便飲品減肥清宿便

減肥/便秘飲食｜OL上班族經常久坐不動，又食無定時，加上長期進食外賣，減少腸臟蠕動機會，容易造成便秘。台灣營養師高敏敏近日分享10大通便飲品，大多數都是可以簡單又方便地在家中或公司自製。即睇10大通便飲料推薦，齊齊做小纖女！



便秘是上班族最常見問題之一，精神壓力緊張、欠缺運動、水分和纖維吸收不足等等都是形成便秘的主因。不過即使工作多忙，都需要有健康飲食，均衡攝取營養。

台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。最近，她就特別地為上班族而推介10大通便飲品。她亦提醒大家，每天都要攝取充足水分及膳食纖維，再加上維持充足睡眠時間、定期運動等良好習慣，才能有助排清宿便，解除便秘問題，長久地保持腸道健康。

維持多飲水、睡眠充足及健康飲食，再配上適合的運動量，才可保持腸道健康。(圖片由台灣營養師高敏敏提供)

通便飲料推薦｜10.乳酸飲料

乳酸菌可以維持腸道健康，刺激消化蠕動。但要注意所揀選的乳酸飲料是否添加過多糖分，以免致肥。

通便飲料推薦｜9.蔬果汁

蔬果含有大量膳食纖維，不過平日大家都會把較粗的水果皮、蔬菜梗去除，其實連皮一起打的蔬果汁就能可完整地保留這些纖維。

通便飲料推薦｜8.檸檬水

檸檬水一直是夏季的熱門飲品，尤其韓星宋慧喬也曾經提起「檸檬水清腸法」。檸檬水有順暢功效是因為含有有機酸、維生素C。有機酸有刺激腸道蠕動的效果，而維生素C能將水分吸入結腸，使腸道收縮，再加上大量的水分，就可以很溫和又清爽地幫助排便。

通便飲料推薦｜7.花草茶

花草茶經常會添加「決明子」，其實決明子的蔥醌不僅能刺激腸胃蠕動，還有抑制細菌生長，再加上大量的水分，自然有助排便。

通便飲料推薦｜6.鮮奶

不少人飲鮮奶、乳製品會感到肚痛，其實是有可能是乳糖不耐症，導致飲鮮奶後刺激消化道無法完全消化乳糖，才會有排氣、腹瀉的症狀。

通便飲料推薦｜5.黑咖啡

黑咖啡 (www.freepik.com)

咖啡因能刺激交感神經、幫助排便，但也要提醒大家喝完咖啡後一定要多飲水。因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢。

通便飲料推薦｜4.水果醋

醋的有機酸能幫助身體代謝循環，建議選擇由水果自然發酵的醋會較健康。不過，要注意含糖量攝取的問題。

通便飲料推薦｜3.無糖茶

綠茶中有茶多酚及大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢。不過，要提醒大家茶當中含咖啡因，如攝取過多容易使體內水分的流失，建議適量飲用、不能以茶代水。

通便飲料推薦｜2.高纖豆漿

豆漿有「植物界牛奶」的美譽，當中的膳食纖維能促進腸道蠕動。但飲豆漿易脹氣的人，就要注意少量攝取。

通便飲料推薦｜1.Yogurt、酸奶

乳酪、酸奶含有大量好菌，能維持腸道中菌相平衡，有助消化，令排便順暢。建議揀選無糖乳酪或酸奶，更健康之餘，亦可促進身體代謝。

以上數據來源來自《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)