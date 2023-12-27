天氣寒冷宜飲養生暖胃紅豆湯　營養師揭6好處養顏通便防病抗癌

秋冬飲食/養生｜近日天氣寒冷，最適合當然來杯暖身茶飲湯療，讓身體變得暖呼呼。台灣營養師高敏敏為大家推介秋冬飲用紅豆湯養生，原來紅豆湯除了暖胃之外，更有多個好處，即睇營養師講解！



台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。最近，她為大家推介秋冬養生紅豆湯及紅豆的好處。提起紅豆湯，不少人都會問紅豆水和紅豆湯到底有何分別，高敏敏指出紅豆尚未煮破，就是紅豆水，而紅豆煮到破裂流出澱粉，才是紅豆湯。如果想攝取完整的紅豆營養，建議進食整粒紅豆。她續指，市面上的紅豆湯都是偏甜，可能會攝取過量糖分，建議自己親自烹煮，不加糖享受原味就更健康。

紅豆營養價值

(.photo-ac.com)

以為每100g生紅豆而言，當中含有極高的營養價值及纖維，數據如下：

熱量：328 kcal

碳水化合物：61.5 g

膳食纖維：18.5 g

維生素E：11.14 mg

鎂含量：162 mg

鐵含量：7.1 mg

鉀含量：1203 mg

葉酸含量：110.7 ug

紅豆6大好處

紅豆多酚是紅酒2倍，可以抑制自由基氧化，養顏美容及防病抗癌。 (圖片由台灣營養師高敏敏提供)

紅豆好處｜1.對抗自由基

紅豆含有大量多酚，甚至是比紅酒多出1.5至2倍，可幫助人體抗癌、抗發炎。

紅豆好處｜2.促進排便

紅豆富含水溶性膳食纖維，能促進腸胃蠕動，大便變得更柔軟。

紅豆好處｜3.補充孕婦營養

紅豆的葉酸可降低新生兒脊髓、大腦出現嚴重先天缺陷的風險，因此孕婦媽媽可以多多補充，以維持寶寶的健康。

紅豆好處｜4.保護心血管

紅豆鉀含量高，可調整血壓、維護心血管。如果身體缺乏鉀離子，容易導致心律不整、消化功能失常。

紅豆好處｜5.舒緩焦慮

礦物質鎂可幫助放鬆緊繃神經、幫助睡眠，也可以輔助鈣、鉀的吸收，參與蛋白質的合成，維持人體的健康與功能。

紅豆好處｜6.利尿消水腫

紅豆的鉀離子可幫助排掉身體過多的鈉，有利尿、消水腫的功效。所以，大家吃完重口味的大餐後，擔心鈉含量過高的話，就可以來一碗熱熱的紅豆湯，幫助排除鈉離子。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)

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