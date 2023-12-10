減肥｜營養師9個佛系瘦身法　調整飲食細節　不爆汗免節食漸減磅

每天都嚷嚷著：「我要減肥！」但日復一日，一天拖過一天，卻遲遲還沒行動？其實不用把減肥想得那麼難，從日常的一些習慣開始改變，就能減少脂肪不斷的囤積！



營養師高敏敏這次來分享9個超佛系偷偷變瘦的方法，不用大爆汗、免節食餓肚子，照樣可以瘦，趕快跟著試試！

每天都嚷嚷要減肥～不妨從這9個小地方著手改變，佛系的變瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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偷偷變瘦方法

1. 吃火鍋把油撈掉

妞妞們是火鍋狂嗎？很多人以為吃火鍋會變胖，其實關鍵在裡面的油脂！營養師高敏敏表示，火鍋湯經過涮煮肉片、烹煮火鍋料後，湯的表面就會浮出許多的油脂，吃鍋的時候不妨邊把上面的油撈掉，避免每次在夾配料時，又把上面的油一起送入口。

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2. 吃完多走動

吃飽飯總是躺在沙發耍廢？那就不能怪會發胖！想要無痛變瘦，吃飽後不妨起身散散步，不僅能降低降低血糖濃度、穩定血糖，還能有效緩解脹氣狀況、讓身體釋放內啡肽達到舒緩情緒，減緩失眠症狀的效果。

3. 吃肉去皮

肉食控的妞妞們，這點真的要注意！大口吃肉很過癮沒有錯，但小心脂肪偷偷藏在「皮」裡，建議吃肉前先去皮，可減少約25～30%的熱量，避免過多的飽和脂肪膽固醇，尤其是吃炸物時，邪惡的外皮，更要避免吃下肚。

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4. 少吃肥肉

軟Q、入口即化的肥肉，雖然口感美妙，但也是會造成肥胖的因素。建議優先選擇瘦肉，或盡量把肥肉的部分挑掉，減少脂肪的攝取，也能避免心血管的疾病。

5. 不吃甜食

能撫慰壞心情、女生們難以抗拒的甜食，其實對身體有很多負面的影響！大多甜點都含有大量的糖、油、澱粉，吃完不僅血糖爆表，滿滿的糖也是變胖的地雷之一。想要偷偷瘦，不妨試著和甜食Say No！

6. 吃飯細嚼慢嚥

進食太快，很容易會造成血糖上升，導致脂肪囤積，也容易不小心吃過飽！建議用餐時，可以好好的專注，並細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度也可以增加飽足感，避免暴食。

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7. 每日喝水量足夠

營養師、女明星們維持身材老生常談的方法之一就是「多喝水」！雖然聽起來很無趣，但很多人還是容易忽略每天要攝取足量的水分，高敏敏營養師表示，多喝水不僅能幫助增加飽足感，還能維持正常代謝，對於瘦身更有成效。

8. 吃飯七分飽

吃得多、動得少，不胖都難！現代人大多數都運動量過少，如果三餐都吃很飽，其實很容易進食過多！建議可以吃到不餓、七分飽就好，以免吃過量，導致脂肪囤積。

9. 優先選擇原型食物

這點也是很多女明星維持身材的方法之一！加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，能保留較多營養，熱量也比較低喔！

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