38婦女節送媽媽12款優惠好物！$14起入手祛濕、防脫髮保健護膚品

趁著38婦女節，不妨購買優惠保養品，向心愛的家人和朋友，送上貼心禮物，將喜悅分享傳遞。對大部分女生而言，護膚保養是每日必需，以保持最佳的外貌狀態，同時亦是個療癒的美肌儀式，令人心情沉澱放鬆，打造身心靈健康。以下特別精選12款適合媽媽使用的護膚保養品，現時更設優惠減價，讓大家都能當個孝順女，向媽媽送上心意。



38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦1. 曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml

以優惠價 HK$120 購買（原價HK$312，即38折）

特別適合在近日天氣不穩時用，有效紓緩及預防頭皮濕疹，快速緩解炎症，用後減少痕癢問題。洗髮水偏微酸，可以抑制細菌增生，同時具備護髮成分，讓頭皮和頭髮更為健康。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦1. 曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦2. 50惠 天然海藻染髮護髮膏

以優惠價 HK$96 購買（原價HK$245，即39折）

不少媽媽都會用到染髮劑，不過長期使用或會影響髮質，而這款染髮護髮膏則採用4種天然海藻精華，性質溫和不太傷頭皮，可以每周都用，在染髮同時養潤髮絲，達致焗油效果。它亦運用半持久性技術，結合無水咖啡因及茯苓，能夠激活髮絲黑色素細胞，減慢白髮生長，建議初用者連用3至5次，以達致理想染髮效果。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦2. 50惠 天然海藻染髮護髮膏 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦3. 50惠 滋潤育髮精華素

以優惠價 HK$194 購買（原價HK$476，即41折）

年紀愈大容易出現稀疏，因此可使用這款育髮精華。蘊含50種養潤成分，包括人參、天然柑橘和檸檬精華，可以促進頭皮血液循環，而Pro-VB5誘導體、當藥及蠶砂精華則能促進毛囊細胞活力，助頭皮回復健康強韌，配合甘草精華更助減少脫髮問題。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦3. 50惠 滋潤育髮精華素 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦4. 正官庄 Extract Everytime 高麗蔘膏口服液 10ml x 30包

以優惠價 HK$356 購買（原價HK$960，即37折）

專門針對疲倦時候使用，有效提神，減輕疲倦和昏睡感覺，並提升免疫力，讓自己保持精神活力狀態。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦4. 正官庄 Extract Everytime 高麗蔘膏口服液 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦5. Return 溫室蟲草 60粒

以優惠價 HK$263 購買（原價HK$399，即66折）

含有温室蟲草菌絲體及乳鐵蛋白，特別針對呼吸道及腸胃問題，提升免疫力，有效滋陰補腎，增強免疫細胞功能，對抗過敏體質，同時寧神安睡，提升入睡效率及深層睡眠質素。温室蟲草菌絲體可經温室培植調整Th2/Th1傾向，改善過敏體質，同時精準模擬冬蟲夏草在青藏高原的原生地環境，讓蟲草含有更豐富的營養。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦5. Return 溫室蟲草 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦6. 康維他 Comvita (PI) UMF 10+ 麥盧卡蜂蜜

以優惠價 HK$340 購買（原價HK$659，即52折）

富含NPA抗菌活性，可提升人體免疫力，維持腸胃健康，同時紓緩上呼吸道敏感，改善腸胃不適問題。它特別採用低溫穩定技術，有效保存蜂蜜中的天然維生素、礦物質及有機酸等，以提供更多的營養。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦6. 康維他 Comvita (PI) UMF 10+ 麥盧卡蜂蜜 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦7. 臥佛牌 艾草黑薑足貼10片

以優惠價 HK$14 購買（原價HK$68，即21折）

非常方便的吸濕神器，帶有淡淡的黑薑味，在臨睡前貼在腳板上，可以加速體內排出濕氣，同時淨化血液、提升睡眠質素，並改善腸胃健康。足貼可助排毒美顏，提升身體免疫力，並可緩和經痛，非常適合用於梅雨季節。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦7. 臥佛牌 艾草黑薑足貼10片 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦8. BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方

以優惠價 HK$189 購買（原價HK$480，即39折）

隨年紀漸長，骨膠原流失速度快，日常一些錯誤姿勢，或會更易引致關節問題。這款保健品含有葡萄糖胺、錳和硼，可助紓緩關節痛，並改善僵硬問題。配方亦能改善輕度的關節炎和腫痛，當中的氨基葡萄糖硫酸鹽，更能維持健康的關節軟骨，保持關節的靈活性。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦8. BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦9. Shiseido 深層滋養抗皺眼霜

以優惠價 HK$280 購買（原價HK$788，即36折）

絕對是不少女生都喜歡的Shiseido系列之一，質感水潤易推，很快便滲透肌膚，由內而外展現活力飽滿光澤。眼霜加入Reneura Technology+成分，糅合明日葉複合物及紅棗精華，能夠煥活肌膚，加快肌膚修復，並提升後續護膚品的吸收力，讓眼周回復滑嫩細緻。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦9. Shiseido 深層滋養抗皺眼霜 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦10. Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜

以優惠價 HK$298 購買（原價HK$609，即49折）

由於眼周肌膚脆弱，容易反映出疲倦感覺，因為塗眼霜絕不少得。這款眼霜蘊含過100萬益生元和益生菌萃取物，能夠維持平衡健康的肌膚微生態，結合保濕的透明質酸及亮膚的維他命CG，讓雙眼保持水潤明亮。用時質感絲滑、呈凝膠狀，有著舒適的感覺。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦10. Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦11. clé de peau beauté 基礎保養精華乳液組

以優惠價 HK$1,428 購買（原價HK$3,150，即45折）

套裝備有柔膚水、活膚乳液和修護乳液。柔膚水被譽為「抗初老精華水」，注滿SupFlex和雙重透明質酸成分，有效滋養潤澤肌底，結合Skin-Empowering Illuminator智慧亮肌精華，能改善膚質，讓肌膚更顯細緻。鉑鑽日間防曬活膚乳液則適合日間使用，能夠抵禦環境污染及光老化，保持肌膚整日飽滿健康。至於夜間修護乳液，可改善肌膚黯沉、黑色素沉澱等肌膚初老跡象，煥發青春活力。

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦11. clé de peau beauté 基礎保養精華乳液組 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠｜送給媽媽的護膚品推薦12. SK-II PITERA護膚精華神仙水

以優惠價 HK$938 購買（原價HK$1,688，即56折）

神仙水相信不少媽媽級都聽過，而且覺得好用。它有效清除老化角質，平衡肌膚酸鹼值，以提升肌膚吸收力。同時提供豐富養分，能夠撫平細紋及皺紋，減淡色斑，並改善肌膚粗糙質感，讓肌膚充滿彈性。