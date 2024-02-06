理財｜前教授退休4年瀕破產！規劃不當兼一習慣難改　嘆後悔太遲

退休規劃是每個人邁入老年生活後的首要課題，為因應醫療支出及生活開銷，不少人在年輕時就已開始儲備足夠的退休金流。然而，與悠閒享受養老金、退休福利、退休生活的理想相比，現實往往很殘酷。日本就有名前菁英教授，儘管月領退休金28萬日元（約港幣1萬5千元），仍因缺乏退休金的理財規劃，晚年瀕臨破產，被迫過上節儉的生活，更一度為經濟窘迫潸然淚下。



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，前菁英教授小山龍太原本教書月收入60萬日元（約港幣3萬1千元），獎金逾200萬日元（約港幣10萬元），退休後則月領28萬日元退休金，生活上理應不愁吃穿，擁有高生活水準。然而他退休後依然出手大方、生活奢侈，導致經濟一度面臨破產邊緣。

眼看銀行存摺的餘額越來越少，小山龍太依然沒有改變經常聚餐請客、每周打高爾夫球的習慣，持續享受養老生活。直到退休4年後，他才驚覺，超過2000萬日圓（約港幣105萬元）的退休金，只剩下500萬日圓（約港幣26萬元）左右。

相關文章：財務自由｜35歲已賺夠退休 心中仍有遺憾？5件事他稱應更早戒掉

+ 13

此後，三春全權負責家庭財務，小山龍太每月僅有零用錢3萬日圓（約港幣1千6百元）。儘管小山夫婦試圖減少開支，甚至賣掉跑車，他們仍擔心未來房屋修繕費用，以及佔家庭開銷極大部分的醫療支出。小山龍太被迫面對現實，放下所有他退休後期待擁有的生活享受，更一度因懷念執教時的收入及奢侈生活而落淚。

針對小山龍太退休後的生活窘況，理財規劃顧問指出，所有人在退休前都應該釐清2件事：

．「應該限制多少開銷並優先將錢花在哪方面？」

．「如何管理和提取現有資產？」



他強調，重要的是先想像自己想要過甚麼樣的生活，並計算需要花多少錢才能實現這一理想。即使在退休後，小山龍太仍可以透過留在大學兼任講師，或任何他感興趣的事來賺取收入。

理財規劃顧問也提醒，在工作生活中善於賺錢並不一定等於善於理財，尤其工作期間收入較高、朋友圈也廣泛的族群更要小心，因為你可能無法擺脫工作時的消費習慣，而退休後如果沒有與之相符的財產，最終可能會在晚年破產，因此儘早規劃財務策略非常重要。

【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】

理財｜父母要退休 好應讓他們歎世界 6大財務建議子女應早準備

+ 19

財務自由｜憂退休即陷財困？30歲為翻身最佳時機 更要避犯6大錯

+ 13

延伸閱讀：

無形中縮減你的退休老本 專家建議注意最易花掉積蓄的4大開銷

七旬翁中百萬彩券！開心度假回來驚見「退休金被取消」...瞬間天堂掉地獄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】