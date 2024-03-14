感慨人生！女生感嘆人生5件事　驚覺自己已變成過往討厭的大人

有一位女網民在Dcard貼文表示感慨，出社會工作短短3年，發現自己長大了，需要承擔責任，原本快樂生活也已經回不去。這樣的體悟讓她想知道「大家是哪個瞬間發現自己已經不再年輕，真的長大了需要承擔責任？」



事主在文中分享自己發現已經長大了的5點關鍵，首先是發現自己變成過往討厭的大人，她說小時候總是期許自己長大後要賺大錢、照顧好父母跟妹妹，後來才發現為了生活為了往上爬，默認合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練。其次是「妳的時間不再是妳的時間」，她表示因為自己是從銷售事業務工作，目前重心都擺在工作上，假日也常常要回覆客戶訊息或者約見拜訪，雖然說付出有機會獲得回報，但一直處在高壓的生活下其實也很累人。

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第3是「花錢時會思考是想要還是需要」，以前看到喜歡的東西就買、男朋友說喜歡的物品就買，原以為工作後會比打工領得更多，生活可以過得更享受，自己出來租屋後才知道薪水要負擔房租、生活費，還要繳一堆帳單、保險費、家用，外加要考慮投資理財，對錢越來越斤斤計較，不敢亂花錢。第4是「反思自己的理財是否有進步的空間」，以前打工、利市或薪水都只會放在銀行，然後逼自己買不必要的儲蓄險，儲蓄保險到期後和父母親幫忙存的錢都轉到數位帳戶去，同樣是存錢但能領到更多的利息且無風險。

最後是花錢投資自己，「發現自己臉上有越來越明顯的抬頭紋跟法令紋」，以前膠原蛋白滿滿根本不用擔心紋路的問題，現在只要輕輕抬頭，臉上的抬頭紋都可以夾死蒼蠅，真正變成名義上的皺巴巴老太婆，而且怎麼擦抗老的乳霜跟保濕都救不回來。

看完貼文後，有人留言說是「發現爸媽老了」才知道自己長大了，而有人是在「媽媽頸椎開刀的時候，因為算是危險的手術，那時候特別害怕失去她，那時候真的覺得自己長大了」，更有人說是，「懂得會害怕失去自己的父母，擔心他們的健康時候」。

有些網民是自覺性的感覺自己長大了，例如：

・「在外面遇到挫折開始自己默默解決，不會想跟父母家人尋求幫助的時候」

・「發現自己已經聽不懂表弟妹說甚麼，而且註冊網站選生日時要往前翻好久的時候」

・「下班後看公園裏小孩，是多麼的無憂無慮，突然發現自己已經長大了」



不過有一位境遇比較特殊的網民表示：

・「我從小就單親，19歲以後媽媽也往生，感覺長大的瞬間是我需要自己肩負所有開支的時候」



所以每個人發現自己長大的時間和方式都不同。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】