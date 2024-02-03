理財｜炫富非絕對！資深銀行家稱富豪多擁3特徵　打扮老土非孤寒

榮華富貴是許多人的夢想。然而那些事業有成，坐擁大筆財富的人，所展現出來的風貌，或許又和一般所想像的「有錢人」形象並不相同。



日本媒體《日刊SPA！》近來就以前知名銀行業員工的角度，分析那些坐擁10億日幣（約港幣5千3百萬元）以上資產的富豪，都有怎麼樣的特徵。

有錢的人，也不是每個都愛炫富的！（按圖了解）

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1. 乍看不像是有錢人

很多有錢人的穿着並不特別華麗，甚至可以說有點老土。這並非指他們喜歡穿着平價品牌或者廉價衣服，而是在穿着及用品上，可以感受到與他人的連結。像是某企業老闆曾經穿着某樂團的T恤，而那件樂團T其實是該公司贊助的對象。其他錢包、手帕等等的小物，往往也都是「從XXX那拿到的」，因此搭配起來自然不好看，但卻能感受到人情的深厚意義。

2. 保持自我，不盲目追求流行

現代很多人都會在社群網站上，炫耀自己又買了甚麼新名牌、新名車。但對真正有錢的人而言，平常可能都開較平價的車款，而且還可能已經是開了很多年的車子。這反映了他們對自我的認知很清楚，不會看到別人有甚麼，自己就想要甚麼，而是一切按照自我步調行事。

3. 不讓自己捲入糾紛中

「會向金融機關投訴的人，沒有一個是有錢人」是金融業界的常識。原因在於大多數的有錢人，即使碰到問題，也不會勉強自己，而是會選擇其他出路。好比對某家銀行不滿意，他們會乾脆把資產轉移到其他加銀行，畢竟對任何銀行來說，都非常歡迎這些有錢人。或者利用金錢的力量，去擺平遇到的麻煩。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】