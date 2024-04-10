Google怎麼不再那麼「夢幻」？裁員確損形象　但背後還有更多問題

「Google」已經是全球多數人對「網絡搜尋」的代名詞，但在 AI 世代來臨的同時，這家知名企業是否也已經退流行？2 年前，外媒《INSIDER》就曾報道 Google 內部研究 18 歲到 24 歲的美國年輕用戶，約有 40% 不會使用 Google 搜尋或是地圖，改以 IG 和 TikTok 等搜尋資料。如今，ChatGPT 等生成式 AI 工具崛起，更動搖 Google 的科技龍頭地位。



今年 2 月，Google 推出新 AI 模型 Gemini 1.5，OpenAI 也推出 Sora 反擊，Sora 可以根據文字提示生成長達 60 秒、媲美電影等級的影音。沒多久，Gemini 1.5 就傳出出包消息：疑似因為追求種族多元，反而誤植實際存在歷史人物的族裔 ——《Business Insider》採訪的 Google 員工表示：「對公司來說，這是一場公關噩夢，也讓內部員工感到憤怒。」因為 Google 似乎已不像自身所定位，是走在科技前端的公司。

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Google 「老了」？過度依賴廣告收入，造成搜尋引擎品質下降

曾被視為矽谷最理想的工作地點的 Google 到底怎麼了？《Business Insider》指出，Google 已經「老了」的說法早就不新鮮，它剛滿 25 周年 —— 歷經 5 個 CEO 掌舵與 2 次重大市場崩盤，已可說是科技界的活化石，如同所有老化的人事物一般，過去幾年來它對風險的容忍度降低、打壓創新理念、裁員、以及主力產品如搜尋引擎及 Gmail 不但沒有進步，甚至正在退化，簡單說，Google 似乎變無聊了。

Google 在 2004 年上市時，宛如工程師的天堂，擁有豐厚的福利、高薪和勇於進行長期投資。 一開始 Google 搜索引擎簡潔和直接，但搜尋廣告的獲利實在無法忽視 —— 它為 Google 帶來大量的現金流，Google 母公司 Alphabet 80% 的收入來自廣告 —— 其中大部分是源於 Google 搜尋結果頁面頂部的簡單文字廣告，但 Google 卻因此失去搜尋引擎最重要的性能。《The Verge》曾報導 Google 太依賴廣告收益，導致搜尋引擎的敏感度下降。因為現在搜尋結果頁頭幾項，幾乎都是 SEO 優化過的結果。

官僚主義與裁員，讓員工對公司失去信任感

在 Google 工作曾經被許多人視為終身職業，因此當 Google 2023 年 1 月宣佈將裁員 1 萬 2000 人的計畫時 —— 大約與微軟（Microsoft）和 Amazon 宣佈裁員同時 —— 讓員工非常震驚，資深員工表示：「20 年來建立的員工信任，一夕間消失。」 因為高績效團隊中最關鍵的特質是員工的「心理安全感」， 如果失去了信任和心理安全，就幾乎不可能實現創新。

另一項傷害創新力的文化是官僚主義，一位曾經負責 Google Play 行銷的主管表示，「Google 一旦變得過於制度化，創新的速度放緩，就會失去最好的人才，因為他們討厭官僚主義。」根據《Business Insider》的一項 2023 年 Google 全公司調查，超過 3/4 的受訪者表示，他們為在 Google 工作感到自豪；但有高達 45% 的受訪人表示，官僚主義正在拖累他們的工作。

隨着 Google 進入下一個 25 年，還有沒有可能恢復孕育創新的文化？或者走向一間依然龐大和保守的公司？可以確定的是，他們開始反思自己的企業效率與文化，或許將重新定義這間科技巨擘的風貌。

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