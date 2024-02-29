裁員｜長期在家工作易成被炒對象？「這原因」比你工作表現更累事

懷念新冠疫情期間的遠距離上班模式嗎？許多人認為在家工作不僅舒適，也可省去通勤時間，然而根據最新統計，一旦裁員潮來臨，完全遠距上班員工（fully remote employees）與有進公司上班的同事相比，被解僱機率高出35%。



《華爾街日報》報道，根據勞工數據統計機構Live Data Technologies最新統計，每周5天在家遠距上班的勞工，相對進辦公室同事，2023年被裁員機率增加35%；2023年遠距員工被解僱的比例為10%，而全時間進公司、居家/進公司混合者僅7%被裁。

人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas資深副總裁錢勒傑（Andy Challenger）分析：「當人事部門要砍公司1成人力時，裁撤沒有私交者更容易。遠距工作不易建立情感連結。」

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報導指出，許多企業確實更傾向裁撤遠距上班員工，居家用品零售商Wayfair最近告訴員工，遠距員工較可能受到縮編衝擊。高階主管也告訴員工，他們認為多數員工大部分時間都應該待在辦公室。

科技業相當適合遠距上班，因此在疫情期間過度招聘；市調研究機構顧能（Gartner）管理部副總監潘恩（George Penn）表示，過去一年中的許多裁員都集中在科技業，考量到完全遠距上班者受裁員的衝擊最大，結果並不令人意外。

Gartner公司2021年調查發現，68%主管和經理認為辦公室員工比遠距員工的績效高。

供應鏈產業人力仲介大衛（David Risch）表示，就業市場表現疲軟下，求職者須特別小心完全遠距上班的工作。他指出：「企業會更願意投資願意為公司付出的員工。」

另外，遠距工作者也更可能辭職。2023年，12%的完全遠距工作員工在2個月內請辭並開始新工作，而其餘者比例僅9%。

房地產公司Jones Lang LaSalle總裁克里斯蒂安（Christian Ulbrich）指出：「如果你有一個從事金融工作的人不進辦公室，為甚麼不乾脆在印度或菲律賓聘人？在許多情況下，海外勞工可用更少的錢做同樣的工作。」

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