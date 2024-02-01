一時之氣！韓男離職前怒刪公司Google帳戶、重置網站　遭檢控判罰

南韓一名30歲上班族從公司離職後，將其公司雲端資料夾內4000多份重要資料刪除，還重置公司網站，讓他面臨約500萬韓元（約港幣3萬元）的罰款，同時被公司依干擾工作罪起訴。



據南韓媒體《SBS NEWS》報道，一名30多歲吳姓男子先前在一家網絡購物中心負責管理網絡帳號，不過在2021年4月，因為和公司在利潤分配方面未達成協議而離職；然而，他在離職前不僅刪除了公司Google帳戶中儲存的4216個商業文件，還更改管理員帳戶密碼後，隨後重新設置公司網站。

公司發現後對吳男提告干擾工作罪，吳男在法庭中辯稱，他雖將工作文件移至垃圾桶，但這些文件放在垃圾桶隨時可以復原，表示自己無意干擾公司營運。

法院對吳男的證詞並未採信，因此處以500萬韓元罰款，而他也被依干擾工作罪起訴；而審理此案的法官則說明：「有些資料在丟進垃圾桶30日後就無法復原。而且事實上該公司確實只恢復了一些資料，更多部分的數據內容已經無法復原了」。

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離職前刪除公司資料 小心犯法

如果在台灣發生類似案例、離職前刪除公司資料會怎麼樣？

過去就曾發生過擔任助理工程師的男子遭公司解僱，他在離開公司前，將個人公務電腦的檔案格式化，刪光自己負責的業務資料，最後地院認定他無故刪除業務檔案，依照無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪判刑3月，得易科罰金。

根據台灣法律諮詢網站相關資訊指出，離職員工任意刪除公司資料，必須負民事侵權損害賠償，及刑事妨害電腦使用罪責任。

民法部分：

依台灣民法第184條第一項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」



離職員工若於離職時故意將公司之資料刪除，侵害公司之權利，致使公司因資料被刪除而受有損害，公司可以向離職員工請求損害賠償。

刑法部分：

刑法第359條規定：「無故取得、刪除或變更他人電腦或相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。」



除此之外，該罪係屬告訴乃論罪，依據刑事訴訟法第237條，「告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之。」有告訴權之人須於知悉犯人之時起，向檢警機關表示要訴追犯罪，或是自行向法院提起刑事告訴，逾期告訴權人就不可以再提起刑事告訴。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】