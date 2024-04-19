見工｜HR又問「現職人工有多少」？網民斥這問題「在美國已違法」

一名台灣網民早前在Dcard上以「為甚麼人資不該問你現職薪水？」為題表示，自己都是依靠獵人頭顧問求職，也分享為何HR不該問你現職薪水，因為在美國的某些州，僱主在招聘過程中詢問現職薪資實屬違法。



事主貼出ChatGPT回答「在面試時被問現職薪水，請問這違法嗎？」表示，根據美國許多州的法律，僱主在招聘過程中詢問現職薪資是被禁止的。因為必須避免性別和種族薪酬差距，也確保求職者得到的薪資，是根據職位需求和個人資歷，而非延續上一份職業的薪水。

事主表示，剛好待過的都是新創或外商公司，也真的沒被問現職薪資。但有一次面試台灣產業，HR則不斷以話術逼迫事主提供現職薪水的數字，在透露後，對方開給他的薪水跟研發的替代役一樣，讓他直呼「有夠浪費人生」。他並建議求職者在面試前，最好先讓對方的人資知道你的期望待遇，以免浪費時間面試。

有網民認同地說，對HR以「參考」為由，一直詢問現職薪水很反感，他認為就是因為現職薪資與能力和工作量都不相符，才要換工作，「為甚麼還拿這樣薪水當參考？我們根本沒見過面，僅僅一通簡單的電話劈頭就問」；但也有人表示，其實縱使是外商也會問現職薪水，在疫情期間找工作時都有被問過。

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